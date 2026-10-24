Qué falta para que el CSD dé el OK a la venta del 42% del Valencia CF

David Torres 24 OCT 2026 - 09:36h.

La autorización debe recibirla del CSD porque la operación suponer una venta de más del 25% del accionariado de la entidad

El primer mensaje de Ann Rodriguez directo al valencianismo: "Manos a la obra"

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ValenciaEl Consejo Superior de Deportes (CSD) todavía debe autorizar la venta del 42% del Valencia CF a Pitchwise Holdings, el consorcio inversor liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk que se incorporará al accionariado del club. La operación anunciada por Kiat Lim este viernes está pendiente de las autorizaciones regulatorias correspondientes y el organismo aún no había recibido la documentación necesaria. La noticia abre una nueva etapa en la historia de la entidad valencianista, aunque su formalización todavía debe completar los trámites necesarios. Mientras Ann Rodriguez ha trasladado un mensaje al valencianismo con la intención de ganarse su confianza, la operación ha recibido el respaldo público de Javier Tebas, presidente de LaLiga, que la considera positiva para el club y para la competición.

Qué necesita el CSD para autorizar la operación

La intervención del CSD responde a la normativa que regula las sociedades anónimas deportivas. El organismo establece que necesita conceder una autorización previa cuando una persona física o jurídica pasa a controlar una participación igual o superior al 25% de las acciones. La entrada de Pitchwise, que alcanzará el 42% del capital del Valencia, se encuentra dentro de ese supuesto.

Para tramitar el expediente, el CSD debe disponer de información que permita identificar a los compradores y vendedores, conocer la composición accionarial de las sociedades implicadas y comprobar que no existen incompatibilidades legales para adquirir las acciones. También debe valorar que la operación no pueda alterar el normal desarrollo de las competiciones profesionales . Es decir, se ha de identificar al "adquirente y del transmitente"

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Además, se solicitará la "composición accionarial hasta el grado de persona física, si el solicitante es persona jurídica", y "acta notarial de manifestaciones o declaración responsable de que el adquiriente no incurre en ninguna de las prohibiciones para adquirir acciones del artículo 23 de la ley 10/1990 del Deporte y el artículo 17 del R.D. 1251/1999".

Por tanto, el anuncio del acuerdo no significa que el cambio accionarial esté completamente formalizado. La operación deberá superar este trámite y las demás condiciones de cierre que ha comunicado el Valencia CF, como anuncia el Valencia CF en su comunicado. "La inversión de Pitchwise está sujeta a las condiciones habituales para el cierre de la operación, incluidas las correspondientes autorizaciones regulatorias".