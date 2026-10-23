David Torres 23 OCT 2026 - 18:56h.

Que la venta del 42% del Valencia CF sea para convertirlo en los Denver Broncos con "Sabiduría en el campo"

"Es una noticia muy positiva para el club y para toda la ciudad"

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ValenciaEl Valencia CF anunció este viernes que el consorcio 'Pitchwise Holdings' ha comprado acciones a 'Meriton Holding' para tener "una participación minoritaria significativa", el 42 por ciento, y para "aportar nueva inversión directa" al club. "Kiat Lim, presidente del Valencia CF, y 'Pitchwise Holdings', un consorcio integrado por 'family offices' e inversores institucionales a largo plazo, liderado por los experimentados ejecutivos del sector deportivo Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, han alcanzado un acuerdo de asociación que permitirá aportar nueva inversión directa al club, junto con su experiencia en gestión deportiva y operativa", indicó la entidad 'che'.

Pocas horas después presidente de LALIGA, Javier Tebas, ha calificado de "noticia muy positiva" la alianza entre el Valencia CF y Pitchwise Holdings. El dirigente destaca una operación que valora al club en 1.250 millones de euros y considera que refuerza el atractivo del Valencia para la inversión internacional. "Es una noticia muy positiva para el Valencia CF y también para toda la ciudad de Valencia. Esta alianza no solo aporta capital, sino que incorpora socios con una enorme experiencia en gestión deportiva e inversores de primer nivel mundial. La operación, que valora al club en 1.250 millones de euros y supone la entrada con un 42% del capital, refleja la fortaleza y el potencial de todos los activos del Valencia CF, desde sus equipos masculino y femenino hasta el nuevo estadio", ha explicado el mandatario.

"Vuelve a poner en valor a LALIGA"

Para Tebas "Supone un paso decisivo en el relevo liderado por Kiat Lim, que continuará como presidente mientras Meriton mantiene la participación mayoritaria. Desde que asumió la presidencia en 2025, ha conseguido asegurar la financiación del Nou Mestalla y ahora incorpora socios de máximo prestigio internacional.

"Es importante destacar que inversores de este nivel no solo confíen en el Valencia CF, sino que decidan invertir en clubes de LALIGA. Esta operación, en la línea de los últimos movimientos accionariales que estamos viendo, no hace sino acreditar el gran trabajo realizado en el Valencia CF en los últimos años y vuelve a poner en valor a LALIGA como una competición atractiva y sostenible económicamente para la gran inversión internacional a largo plazo”, zanja el presidente de LALIGA.