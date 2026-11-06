David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 17:28h.

Se espera la presencia de Pitchwise

Pitchwise no se plantea comprar más acciones del Valencia CF pero sí decidir junto a Kiat Lim: Cuándo será el desembarco

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El Valencia CF afronta una nueva reestructuración de su Consejo de Administración. Kiat Lim mueve ficha y propone incorporar a dos nuevos consejeros de su confianza, Mark Kong Jie Chiang y Ren Zhu Pang, en una Junta General Ordinaria de Accionistas que también contempla una importante operación financiera: un aumento de capital social mediante la capitalización de la deuda que Meriton Holdings mantiene con el club. Se espera la presencia, al menos en la sala de Pitchwise, que sigue a la espera del OK del CSD para la compra del 42% del capital.

La convocatoria (que puedes decargar aquí), fechada este 6 de noviembre, fija la Junta para el próximo 9 de diciembre en Feria Valencia, en primera convocatoria, y el 10 de diciembre en segunda. Entre los asuntos más relevantes figura la reducción del número de consejeros, que pasará de siete a cinco, así como la salida de tres integrantes del actual órgano de gobierno: Khojama Kalimuddin, Ho Chee (Raymond) Cheah y Pang Liang Ong.

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En paralelo, se plantea la continuidad de Ser Miang Ng, Kim Huat Koh y Wee Kiat Lim, junto con el nombramiento de dos nuevos miembros: Mark Kong Jie Chiang y Ren Zhu Pang. Sus incorporaciones reforzarán la presencia de personas vinculadas al entorno de confianza de Kiat Lim en el máximo órgano de decisión del Valencia CF. La propuesta deberá recibir el visto bueno de los accionistas.

Meriton capitalizará más de 41 millones en primas de emisión

El otro gran movimiento de la Junta afecta directamente a las cuentas del Valencia CF. El orden del día recoge un aumento de capital social de hasta 398.441 euros, que permitirá elevarlo desde los actuales 6.828.803 euros hasta un máximo de 7.227.244 euros.

La operación se ejecutará en dos tramos. El primero contempla una ampliación de 364.775 euros mediante compensación de créditos, con la emisión de 364.775 nuevas acciones que suscribirá Meriton Holdings Limited. Estas acciones tendrán un euro de valor nominal y una prima de emisión global de 41.978.307 euros. Es decir, la operación permitirá transformar en capital los créditos que mantiene el accionista mayoritario con el Valencia CF.

El segundo tramo contempla hasta 33.666 nuevas acciones, por un importe máximo de 3.874.283,28 euros en primas de emisión, destinadas a los accionistas minoritarios para que puedan mantener inalterado su porcentaje de participación.

Una Junta, por tanto, con dos decisiones de calado: Kiat Lim reorganiza el Consejo y Meriton convierte deuda en capital, dos movimientos que marcarán la estructura institucional y financiera del Valencia CF.