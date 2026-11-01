Pitchwise y el sueño americano del Valencia CF: ¿Rapidez para llegar, fiabilidad para reconstruir?

El Valencia CF no necesita que le vendan otro sueño, sino que le ayuden a reconstruir el suyo

Salva Gomar da la bienvenida a Pitchwise en el Valencia CF y confía en el dinero americano: "El Valencia respirará"

Compartir







No seré el que entone el "Americanos, os recibimos con alegría" de Bienvenido Mr Marshall después de la agónica victoria ante el Elche, pero es que el partido, con todo y que los tres puntos eran clave, queda en segundo plano cuando lo que se está jugando en los despachos es la reconstrucción del club. Ganar era clave sí, era una final, aunque Javier Aguirre no lo viera así, pero era necesario porque, hasta para reconstruir, siempre es mejor desde la victoria que desde la derrota.

El Valencia CF no necesita que le vendan otro sueño, sino que le ayuden a reconstruir el suyo

El Valencia CF lleva demasiados años acostumbrado a sufrir y a esperar. A esperar fichajes, explicaciones, proyectos, inversiones y, sobre todo, a esperar que Peter Lim cumpla alguna de sus promesas. Por eso, cuando aparece alguien que tiene prisa por ponerse manos a la obra, cuesta no mirar con cierta esperanza. Pitchwise Holdings todavía espera el OK definitivo del Consejo Superior de Deportes (CSD) para completar su desembarco, pero los americanos no parecen dispuestos a perder el tiempo. Supongo que verán como la afición está deseosa de crecer, que alucinarán al contemplar como, a pesar de ser penúltimo, la fiebre por ir al Nou Mestalla y tener el nuevo pase hace que el club cierre las nuevas altas días después de abrirlas.

PUEDE INTERESARTE Braulio Vázquez ya ha hablado con Pitchwise, que empieza su desembarco por el Valencia CF por el femenino

El desembarco

Y eso, en Mestalla, ya es una noticia. Corey Woolfolk ya ha hablado con Braulio Vázquez, han empezado a conocer las necesidades del club y Brooke Elby ya ha pisado Paterna. Hay contactos, reuniones y visitas previstas. No quieren esperar a tener todos los papeles para empezar a entender dónde se meten. El diálogo con Braulio ya está en marcha y la sensación es que tienen ganas de acelerar, aunque el gallego, que se las sabe todas, enfría los ánimos. Braulio sabe que en enero, y más con poco dinero, no se pueden obrar milagros, y que el "día a día es lo urgente". Y razón no le falta.

No obstante, siempre he tenido cierta confianza en la manera de trabajar de los americanos. Son muy "calvinistas" (diligentes y disciplinados) cuando de negocios se trata. Me pasó con Goldman Sachs y, aunque inicialmente podía tener dudas sobre Pitchwise porque no les ponía cara, conocer quién está detrás de la operación ayuda bastante. Que en el entorno aparezcan nombres como KKR, fortunas vinculadas a Walmart o los propietarios de los Denver Broncos no es cualquier cosa. No garantiza el éxito, pero sí ofrece una carta de presentación que invita a pensar que esto va en serio y, en todo caso, tiene suficiente entidad como para concederles el beneficio de la duda.

PUEDE INTERESARTE Qué falta para que el CSD dé el OK a la venta del 42% del Valencia CF

La opinión de los mayores (Gomar y Giner)

Pero hay algo que me ha convencido incluso más. Escuchar a Salva Gomar y leer a Fernando Giner. El presidente de la Federación Valenciana y una de las voces históricas del valencianismo han transmitido tranquilidad con el movimiento. Si ellos, que tienen algunos años más que yo y conocen bien los entresijos del fútbol y del Valencia, se fían, habrá que dar un paso adelante y confiar. Los dos me cuentan en público y en privado que ven que es positivo el cambio, que creen que la llegada del capital americano será beneficioso para el Valencia CF y yo de los mayores me fío.

El sueño americano

El sueño americano consiste precisamente en creer que, con trabajo, determinación y recursos, se puede alcanzar algo que parecía imposible. El valencianismo no necesita que le vendan otro sueño. Necesita que le ayuden a reconstruir el suyo. Que lleguen los 100 millones comprometidos, que se invierta en las plantillas masculina y femenina, que se mejore Paterna y que el Nou Mestalla deje de ser una promesa eterna. Los americanos tienen fama de rapidez, ambición y eficacia. Ahora toca comprobar si también tienen fiabilidad. De momento, han empezado a correr antes incluso de que les den la salida. Y en Valencia llevamos tanto tiempo esperando que, sinceramente, se agradece. Ojalá que el sueño americano no se quede en una presentación. Que esta vez llegue hasta Mestalla y ojalá los cambios lleguen a tiempo, antes incluso de que el Valencia CF pueda bajar a Segunda. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorresp@eldesmarque.com