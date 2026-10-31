David Torres Valencia, 31 OCT 2026 - 19:11h.

El Valencia CF abre nuevas plazas para acceder al Nou Mestalla: ya hay 41.000 solicitudes

Los aficionados pueden seguir agrupándose hasta el 6 de noviembre

Compartir







El Valencia CF ha cerrado el proceso de nuevas altas de Socio VCF para el traslado al Nou Mestalla. La entidad cuenta actualmente con 40.076 abonados y 15.811 Socio VCF, de los cuales 11.633 ya se han agrupado para organizar su futura ubicación en el nuevo estadio. En total hay 12.570 grupos

La cifra refleja la respuesta del valencianismo ante el proceso de inscripción puesto en marcha por el club para preparar el traslado, previsto para el verano de 2027. En total, el Valencia dispone de una masa social de 55.887 personas entre abonados y nuevos socios, aunque no todos tienen actualmente una localidad asignada en el futuro recinto. Sin duda, una cantidad que supera ampliamente los 50.500 pases que, en teoría, saldrán para el nuevo campo.

El club abrió la mano y ha tenido que cerrarla de nuevo

El club ya había tenido que abrir nuevas plazas para acceder al Nou Mestalla ante la elevada demanda inicial. El procedimiento permite que los aficionados se organicen en grupos para intentar sentarse juntos cuando llegue el momento de elegir sus localidades.

El siguiente paso será completar la configuración de las agrupaciones y preparar la elección de asientos. El plazo para terminar de crear estos grupos se amplió hasta el 6 de noviembre a las 12:00 horas.

La siguiente fecha importante llegará el 17 de noviembre, cuando comenzará la elección de localidades en función del orden de antigüedad de los socios. Un procedimiento clave para organizar el desembarco de la afición en el nuevo estadio.

El Nou Mestalla contará con 70.044 localidades y el Valencia trabaja para que el traslado se convierta en un impulso para su masa social. Las cifras actuales reflejan que el interés por formar parte de esta nueva etapa va mucho más allá de los abonados que ya ocupan su asiento en Mestalla.

¿Por qué sólo saldrán unos 50.000 abonos?