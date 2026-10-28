El Valencia CF abre nuevas plazas para acceder al Nou Mestalla: ya hay 41.000 solicitudes

David Torres 28 OCT 2026 - 10:03h.

La locura por estrenar el Nou Mestalla se desata: Un 42% del aforo completo en una semana

Ya hay más de 11.000 grupos

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ValenciaEl Valencia CF ha decidido abrir la puerta a nuevos socios ante la enorme demanda para acceder al Nou Mestalla. El club ya contabiliza 41.000 personas agrupadas o que han mostrado su interés en formar parte de la mudanza al nuevo estadio, repartidas en más de 11.000 grupos, y quiere aprovechar esta respuesta para acercarse a su objetivo de alcanzar los 50.000 abonados en la temporada 2027-28. La entidad valencianista ha reaccionado así al interés de miles de aficionados que quieren asegurarse un sitio en el futuro campo. El proceso de traslado, que comenzó el pasado 14 de octubre, ha superado las expectativas iniciales y ha obligado al club a reconsiderar su política de altas para facilitar el acceso a quienes todavía quieren incorporarse.

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El Valencia había frenado temporalmente las nuevas inscripciones de Socio VCF para controlar la demanda y evitar que el número de interesados superase la capacidad prevista para los abonos. Sin embargo, la evolución de las agrupaciones y las peticiones recibidas han llevado a la entidad a abrir de nuevo esa posibilidad.

El objetivo es claro: llegar a los 50.000 abonados con los que el Valencia quiere estrenar el Nou Mestalla, un estadio con capacidad para 70.044 espectadores. Para ello, el club necesita ajustar las previsiones a la respuesta real de sus aficionados, ya que no todos los socios actuales terminarán solicitando un abono para el nuevo campo.

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El comunicado del Valencia CF

"En este momento, tenemos 11.500 Socio VCF, de los cuales gran parte ya se han agrupado. Recordamos que cualquier Socio VCF debe crear un grupo, aunque sea un solo miembro. Esos 11.500, junto con los 40.076 abonados nos llevaban a superar los potenciales 50.000 abonados para el Nou Mestalla. Por tanto, el Club decidió parar, temporalmente, las nuevas altas".

"Tras los primeros días de la ‘Fase 1-Creación de grupos’, todavía hay Socio VCF que no se han agrupado. Por este motivo, hemos decidido volver a abrir las nuevas altas. Además, se extiende el plazo de creación de grupos hasta el 6 de noviembre a las 12:00 horas.

Esta ampliación permitirá que los nuevos Socio VCF puedan agruparse con quienes ya hayan completado el proceso o formar un grupo nuevo, facilitando así la organización de cara a la elección de asiento en el Nou Mestalla.

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Más de 11.000 grupos para elegir asiento

La respuesta del valencianismo confirma la expectación que genera el traslado. En los primeros días del proceso, el Valencia ya había registrado cerca de 30.000 personas agrupadas, una cifra que ha seguido creciendo hasta alcanzar los datos actuales. La primera fase permite a los abonados y a los Socio VCF organizarse con familiares y amigos para elegir localidades contiguas. El plazo para crear los grupos finaliza el 30 de octubre, antes de que el club procese las solicitudes y organice los turnos para seleccionar los asientos.

La siguiente fase ir a Mestalla el capitán

La siguiente fase comenzará el 17 de noviembre, cuando los aficionados empiecen a elegir sus localidades en el nuevo estadio siguiendo el orden de antigüedad establecido por el club.

La apertura de nuevas altas responde, por tanto, a la voluntad de atender una demanda que sigue creciendo sin perder de vista el límite de abonos previsto. El Valencia quiere que el estreno del Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027, llegue acompañado de una masa social de 50.000 abonados.

La elevada respuesta de los aficionados es una buena noticia para el club, que afronta una mudanza histórica y busca convertir la expectación por el nuevo estadio en una oportunidad para ampliar su base social.