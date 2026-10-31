Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 16:30h.

El colegiado atendió a los medios después del encuentro

El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Levante: un sobresaliente y dos señalados en el Ciutat

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Historia en el Ciutat de València. Durante la semana, Mr. Asubío adelantó en este periódico el inicio de una nueva era arbitral en LALIGA EA Sports. Por primera vez, los colegiados responderían ante los medios de comunicación justo al término de un encuentro. Este sábado, una vez certificada la victoria del Atlético de Madrid ante el Levante, Ricardo de Burgos Bengoetxea tomó la palabra.

El trencilla del choque en territorio valenciano respondió a todas las polémicas del encuentro y a dos amonestaciones.

Las palabras de Ricardo de Burgos Bengoetxea tras el Levante-Atlético

Un mensaje en recuerdo a las víctimas. "Si me permites, antes de empezar a hablar de jugadas, es un día para recordar a las víctimas del accidente de Toledo y a todas las personas que están recuperándose".

Los dos goles anulados al Atlético de Madrid. "Ha habido dos jugadas, la primera un fuera de juego que dejamos seguir en el campo y desde la Sala VOR nos confirman que hay un fuera de juego que existe. Simplemente tenemos que rectificar la jugada y cambiamos el gol válido por un fuera de juego. En la segunda jugada, en campo tomamos la decisión de anular el gol por fuera de juego y en este caso el sistema nos dice que hemos acertado en campo".

La amarilla a Luís Castro tras el primer gol anulado al equipo rojiblanco. "Sí, eso es. Mis compañeros me dicen que se excede en las observaciones que realiza durante el encuentro en ese momento puntual de partido y consideramos que debemos amonestarle".

El codazo a Iván Romero. "Es una jugada que ocurre a mi espalda. Para nosotros en el campo es un lance normal. Acaba la jugada, como siempre el VAR chequea todas las jugadas que ocurren y más cuando un jugador está en el suelo por una posible agresión. Me comunican que no es así, que es un lance de juego normal, y ya está".

La roja al banquillo local. "Ha habido durante el partido varias reclamaciones, la última de ellas ha sido una conducta incorrecta y hemos procedido a la expulsión como requiere el reglamento".