El uno por uno del Atlético de Madrid ante el Levante: un sobresaliente y dos señalados en el Ciutat

Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 15:52h.

Álex Baena fue el mejor de los colchoneros

Alineaciones confirmadas de Levante y Atlético de Madrid en la jornada 11 de LALIGA EA Sports

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El Atlético de Madrid venció y convenció ante el Levante. Los pupilos de Diego Pablo Simeone llegaban al Ciutat de València con la posibilidad de asaltar el liderato y no decepcionaron gracias a un inspiradísimo Álex Baena. El campeón del mundo generó las mejores ocasiones rojiblancas en ataque, mientras que en defensa su equipo concedió muy poco. El equipo colchonero va muy en serio.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Levante y ponemos nota a su partido.

Jan Oblak (7): Su partido comenzó con una gran parada ante Dani Requena y continuó achicando muy bien en un mano a mano ante Etta Eyong. Un seguro de vida.

Marcos Llorente (6,5): Probó fortuna con su disparo e hizo esforzarse a Ryan. Férreo en defensa ante un extremo habilidoso como Thiago Fernández.

David Hancko (5,5): Gol anulado en fuera de juego en ataque; poco exigido en defensa.

Marc Pubill (6,5): Despejó todo balón que llegó a las inmediaciones de Oblak.

Alejandro Grimaldo (8): Castigó un error en la zaga granota con un duro golpeo directo a la escuadra. Ha caído de pie en este equipo.

Pablo Barrios (6,5): Partido completo el suyo y moviéndose por todo el campo.

Morten Hjulmand (6): Por unos centímetros no subió su gol al marcador. Más activo de lo que acostumbra con balón. En buena línea.

Álex Baena (9): Jugadas de funambulista al borde del área como la que propició el gol anulado a Hjulmand. También provocó el fallo de un rival en el 0-1 de Grimaldo. Y el 0-2 volvió a generarlo él. Lo hizo todo bien esta tarde. MVP.

Giuliano Simeone (7): Carrera marca de la casa para plantarse delante de Ryan y subir el segundo gol rojiblanco al luminoso. Se desfondó una vez más en la banda.

Kang In Lee (4,5): La madera negó su tanto. Le faltó continuidad.

Julián Álvarez (4,5): Un lanzamiento de falta con peligro y poco más. Aportación escasa en ataque.

Los cambios de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid

Jonathan David (5,5): Oxigenó al equipo en el tramo final.

A. Sorloth (5,5): Generó alguna oportunidad arriba.

A. Lookman (5): Conectó poco con el balón.

Robin Le Normand (5): Apenas intervino.