Alineaciones confirmadas de Levante y Atlético de Madrid en la jornada 11 de LALIGA EA Sports

Ángel Cotán 31 OCT 2026 - 12:45h.

El equipo de Diego Pablo Simeone puede colocarse líder de manera provisional

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El Ciutat de València acoge este sábado un encuentro que suele brindarle alegrías. El Levante de Luís Castro recibe al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone con ganas de ponérselo muy difícil a un equipo que puede ponerse líder. El pinchazo azulgrana en El Clásico brinda tan importante oportunidad a un equipo rojiblanco que conoce de sobra sus dificultades para tumbar al conjunto granota.

Para ello, y tras una semana copera limpia por su presencia en la Supercopa de España, el preparador colchonero ha preparado con mimo este encuentro. Y con novedades. Durante la semana, el Cholo probó con Marcos Llorente en el centro del campo y con el regreso de Cuti Romero al once inicial.

Por su parte, Luís Castro tratará de volver a puntuar en la competición doméstica tras plantar cara a la Real Sociedad en Anoeta, aunque se volvió de vacío a Valencia. Un triunfo le permitiría meterle de manera momentánea hasta cuatro puntos al descenso.

El once titular del Levante UD

Luís Castro apuesta de inicio por un once titular muy reconocible. Ryan volverá a estar bajo palos y Brugué liderará al equipo granota desde la capitanía. También destaca la titularidad de futbolistas importantes en el Levante como Iván Romero, Thiago o Etta Eyong.

La alineación titular del Atlético de Madrid

Por su parte, Diego Pablo Simeone buscará el asalto a la primera posición de la tabla clasificatoria con estos futbolistas: Jan Oblak defenderá una jornada más los tres palos rojiblancos y contará con una línea defensiva formada por Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo. Cuti Romero finalmente no será de la partida.

En el centro del campo, Pablo Barrios será el faro del Atlético de Madrid y estará acompañado por Álex Baena y Hjulmand. En ataque, Giuliano Simeone, Kang In Lee y Julián Álvarez asumirán las responsabilidades ofensivas.