El "Levante de Múnich" quita el sueño a la hinchada antes de dos partidos claves

Julián Álvarez ya lo tiene claro: del sueño de jugar en el Barcelona a un nuevo objetivo

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El Atlético de Madrid está en racha. Tras un inicio algo dubitativo, marcado por la complejidad del calendario y las dos derrotas consecutivas en San Mamés y Anfield, los rojiblancos enlazan ahora seis victorias consecutivas en LaLiga EA Sports que, unidas a la derrota del Barça en el Clásico, le permiten soñar con levantar el título liguero por duodécima vez en su historia.

O como mínimo por lucharlo hasta el final, que ya sería más de lo realizado en el último lustro, desde la última vez que levantó el torneo en 2021. La hinchada es consciente de que llegar a esa terna hay que ir partido a partido, sin hacer demasiado ruido. Pero ganando, claro está. Y victorias como la lograda ante el Dépor, en una noche en la que el equipo jugó mal y se le apareció la virgen en la última jugada, invitan a creer.

Eso sí, esa misma hinchada va con pies de plomo. Porque sabe que el Atlético tiene debilidades, porque sabe que en cualquier momento puede volver a tropezar y porque es consciente de que el calendario más inmediato tiene cierta dosis de trampa. Si gana los dos próximos partidos ligueros, será líder, ya que recibe al Barcelona en el Metropolitano dentro de dos semanas. El problema es que antes de eso debe visitar un estadio maldito: el Ciutat de Valencia.

La afición del Atlético de Madrid, preocupada por el "Levante de Múnich"

Tal es el pánico que tiene el hincha al estadio granota que en las redes sociales ya se le conoce como el "Levante de Múnich". Curiosamente, el Atlético visitará al Levante y tres días después recibirá al Bayern, pero la principal preocupación colchonera apunta directamente a Valencia.

Allí, en el Ciutat, perdió en la jornada 36 de 2014, en un tarde de invasión rojiblanca en la que un triunfo podría haberle dado el título liguero, logrado finalmente en la última jornada en el Camp Nou. Allí, en el Ciutat, volvió a perder en la jornada 37 de 2016, en un curso en el que el Atlético acabó LaLiga con 88 puntos a sólo tres del campeón.

Pero es que en el curso 2020/2021, cuando los rojiblancos lograron su último título liguero, tuvieron que jugar dos partidos consecutivos ante el Levante en pleno febrero que se tradujeron en drama: 1-1 en el Ciutat y 0-2 en el Metropolitano. Un rival que no se le da nada bien al club colchonero, que posteriormente se enfrentará al Bayern y al Barça pero cuya principal preocupación apunta directamente al Ciutat de Valencia.