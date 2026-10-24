Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 22:57h.

Así jugaron los hombres de Diego Pablo Simeone

Julián Álvarez recibe el perdón del Metropolitano: gol, abrazo de todos sus compañeros y el estadio corea su nombre

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El Atlético de Madrid se llevó el triunfo por 1-0 en el partido ante el Deportivo de A Coruña con un gol de Julián Álvarez que, tras su tanto en Stuttgart, se reencontró con la portería rival tras casi un año sin marcar como local en LALIGA.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto colchonero en la jornada 10 de LALIGA EA Sports.

Jan Oblak [8]: Falló a la hora de blocar que no acabó en gol de Amatucci porque reaccionó rápido para salvar él mismo el rechace. Dejó su portería a cero con cinco paradas con las que mantener su gran noticia destacando la última, milagrosa, a Kevin sobre la línea.

Marcos Llorente [5]: Durante la primera parte lo pasó mal con un jugador tan imprevisible como Yeremay y más aún cuando Quagliata apoyaba a su compañero por banda. Mejoró tras la reanudación cuando Simeone recompuso el equipo con el madrileño en la medular aunque le tocó sufrir en el tramo final.

Marc Pubill [7]: Atento a la hora de robar balones en las ayudas a Marcos Llorente durante la primera mitad y después del descanso como lateral sin que su buen rendimiento se resintiera.

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Dávid Hancko [7]: Rayó a su nivel el eslovaco tanto en los momentos en los que le tocaba pelear con Bil Nsongo a campo abierto como en los que tocaba echarse atrás, como sucedió en el tramo final.

Álex Grimaldo [8]: Cada vez juega con mayor seguridad en defensa, borrando las internadas de David Mella, sin descuidar lo que mejor tiene: su aportación ofensiva. Pase perfecto en uno de sus ataques para asistir a Julián Álvarez en el segundo palo.

Morten Hjulmand [5]: Atento para saltar sobre Mario Soriano cada vez que el canterano rojiblanco busca recibir la pelota aunque, con la pelota, sigue dejando algunas dudas errando envíos fáciles. Mejoró en la segunda mitad junto a Marcos Llorente.

Pablo Barrios [4]: Se le vio a un inferior tono físico, acusando el cansancio de los últimos encuentros, y terminó sustituido por ello al descanso por Simeone.

Kang In Lee [5]: Tuvo la más clara de la primera parte para el Atleti con uno de sus zurdazos habituales desde la frontal. No generó tantas ocasiones como en otros encuentros pero combinó bien con Baena y Julián en busca de la portería rival.

Álex Baena [7]: Esta vez no colaboró con gol ni asistencia pero no por ello fue menos decisiva su apertura a Grimaldo en la jugada del gol de Julián. Lo intentó por todos los medios pero la defensa del Dépor le cerró bien en la frontal.

Ademola Lookman [3]: Otro mal partido del nigeriano y otra vez en la que Simeone vuelve a condenarle con una sustitución al descanso tras no destacar ni en ataque ni en la presión.

Julián Álvarez [9]: Casi un año después, la Araña se pudo desquitar con un gol liguero en el Metropolitano permitiendo que los silbidos al anunciar su titularidad por megafonía (mucho menores que en otros partidos) pasaran a una ovación de una grada que aplaudió su esfuerzo durante el encuentro. Leo Román evitó su doblete con la cara.

Sustituciones de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid-Deportivo

Robin Le Normand [5]: Colaboró a mantener la portería a cero en un partido en el que terminó pasándolo mal en los últimos minutos.

Giuliano Simeone [7]: Le metió una marcha más al Atlético de Madrid desde su entrada al campo y rápidamente se notó. Estuvo en todos los duelos y rozó el gol con un gran cabezazo.

Alexander Sorloth [6]: Buenos minutos del noruego, que ya ha dejado atrás su lesión y ayudó a sus compañeros cayendo a banda y desmarcándose cuando no tenían otra opción de pase.

Rodrigo Mendoza [6]: Entró para amarrar el resultado y dejó una acción defensiva clave sobre Yeremay en el último minuto.