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El frío obliga a Simeone a no quedarse quieto en el entrenamiento del Atleti: juega buscando el larguero

Simeone no puede parar de moverse para evitar quedarse helado en el entrenamiento del Atlético
Diego Simeone, en el último entreno del Atleti. ElDesmarque
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El Atlético de Madrid quiere seguir con su buena dinámica de resultados en LaLiga y, para ello, tiene el complicado reto de recibir este sábado en el Metropolitano al Deportivo de A Coruña. Mientras que los gallegos llegan tras cinco partidos sin conocer la victoria, los de Diego Pablo Simeone buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación. Para ello, la preparación del choque es de vital importancia; y en el último entreno se ha podido ver la implicación de todos los jugadores. Pero de esa última sesión, si hay algo que toca destacar, es la manera que tiene Simeone de combatir el frío de la capital. El técnico argentino no ha parado de jugar él solo con un balón en los pies, regateando a jugadores fantasmas y buscando el larguero con disparos lejanos.

Una imagen que puedes ver en el vídeo superior.

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