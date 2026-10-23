Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 12:41h.

El técnico responde al encuentro liguero ante el Dépor

José María Giménez y el peor momento de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid: "Está apretando"

Compartir







Diego Pablo Simeone atendió a los medios este viernes en la antesala de un nuevo encuentro liguero. El Atlético de Madrid, tras un trabajado empate en la UEFA Champions League, recibe al Deportivo de A Coruña con el objetivo de seguir enganchado en la zona de prestigio de la tabla clasificatoria. El preparador argentino respondió a varios nombres propios.

Las palabras de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid

Pablo Barrios. "Bueno, lo que me importa es que los minutos que tenga que estar en el campo lo haga bien como viene haciéndolo. Es un futbolista importante con nosotros y estamos juntos intentando buscar su mejor versión".

El Clásico. "La verdad estoy pensando en La Coruña".

José María Giménez. "En principio no lo puedo separar del rival que va a ser mañana a la persona y al hombre que me contuvo en el vestuario. No tengo dudas de que fue y es uno de los centrales más importantes del Atlético de Madrid desde que estoy aquí. Le deseo lo mejor y le queremos mucho, él lo sabe".

PUEDE INTERESARTE La postura del Athletic con el futuro de Edin Terzic y un posible "runrún" en San Mamés

Las bajas en el medio y Cardoso. "Ellos saben que necesitamos de todos, la temporada es larga y es normal que aparezcan situaciones de chicos que no puedan participar".

Competir con el Barça. "Sí, claro. Siempre se puede competir, eso está clarísimo. Está visto y eso no cambia de que tengan un grandísimo equipo".

Una segunda pregunta por el Clásico y la posible liga sentenciada si gana el Barcelona. "Te pido disculpas... pero La Coruña. Antes de jugar contra el Barça está el Levante, el Bayern... queda mucho. La Coruña viene compitiendo muy bien".

Marc Pubill. "Le falta repetir el segundo tiempo del otro día en Stuttgart. Estuvo al nivel al que nos tuvo acostumbrados. Es un futbolista importante y con un futuro aún mejor. Dependerá de lo que él quiera seguir creciendo".

La enfermería. "En principio, ojalá cuando nos toque tener una lesión sea de este perfil, cortas y que permitan que estén pronto con nosotros".