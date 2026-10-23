Ángel Cotán 23 OCT 2026 - 09:32h.

El presidente accede a la petición de los peñistas

Una posible invasión de campo y dos actuaciones desde la grada ponen en peligro el Rayo Vallecano-Elche

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Martín Presa apuesta por la cordura. Ante la crisis institucional y social que está lastrando deportivamente al Rayo Vallecano, el presidente da marcha atrás en ciertos aspectos y accede a la última petición de los peñistas. El mandamás rayista devolverá a sus aficionados el dinero que solicitaban y anuncia el regreso de la franja.

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Martín Presa accede a las peticiones de los peñistas del Rayo

A través del siguiente comunicado oficial, el club madrileño confirma las dos nuevas medidas: "Rayo Vallecano de Madrid lamenta profundamente el perjuicio que ha sufrido nuestra afición, y nuestro Club por el cierre total y absolutamente injustificado de nuestro estadio, que nos ha llevado a disputar tres partidos en el Estadio Municipal Ontime Butarque y se reserva las actuaciones que considere necesarias contra los culpables de dicha actuación.

Tras una profunda reflexión, el Club entiende el dolor de nuestra afición por haber tenido que ver como su equipo jugaba de local en un estadio que no es el Estadio de Vallecas, su estadio. Lamentamos profunda y sinceramente el perjuicio que, por el cierre total y absolutamente injustificado que nos fue impuesto, ha sufrido la afición y el propio Club en los partidos que nos enfrentaron a Alavés, Real Racing Club de Santander y RCD Espanyol de Barcelona. Por todo ello, y pese a haber cumplido con las condiciones legales especificadas en el abono, el Club ha decidido compensar a los abonados que, por causas total y absolutamente ajenas a ellos no hicieron uso de su abono, con la devolución de la parte proporcional correspondiente a dichos encuentros. Esta compensación se producirá antes del 31 de diciembre de 2026. En los próximos días comunicaremos de qué forma se llevará a cabo.

Esta actuación se produce en un marco de comprensión de la situación, escucha activa de la afición y como gesto de acercamiento entre las partes. Es la respuesta a la situación absolutamente injusta que se ha producido hacia nuestro club.

Además, estamos en condiciones de anunciar que las equipaciones de la próxima temporada, 27/28 contarán con la franja como protagonista.

Estas dos actuaciones suponen un paso adelante por parte del Club con la firme intención de lograr una normalidad que permita al equipo competir en las mejores condiciones posibles con el apoyo incondicional de su afición. Y que sirva también como semilla para que la plantilla, el Club y la afición persigan el mismo objetivo, que no puede ser otro que el éxito deportivo de nuestro equipo".