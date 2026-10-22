Pablo Sánchez 22 OCT 2026 - 18:05h.

El Comité sanciona al Rayo con el cierre parcial de Vallecas y traslada la reanudación del partido

La plantilla anuncia que no jugará el primer minuto de partido

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Vallecas será el escenario del partido de la décima jornada de LALIGA EA SPORTS que este sábado disputan Rayo Vallecano y Elche. El duelo llega inmerso en la continua polémica que gira alrededor del entorno del cuadro madrileño y su directiva. El malestar con Martín Presa es total debido a las deficiencias del estadio y al propio exilio al que se ha visto sometido el equipo por este motivo. El encuentro de hace unos días frente al Athletic ya tuvo que ser suspendido por las protestas del público y la cita que se avecina también corre peligro.

La suspensión del encuentro entre el Rayo Vallecano y el Elche planea en el ambiente. Según cuenta el periodista Adrián Caro en Ser Deportivos Elche, la afición vallecana planea varias actuaciones para parar el choque. Por un lado, el lanzamiento de 5.000 copias de abonos con la cara de Martín Presa y por otro lado el de otras 8.000 pelotas de goma. En caso de que el encuentro no se detenga, ya se habla de una posible invasión de campo desde los laterales del estadio.

La plantilla, a su vez, ya anunció que no jugará el primer minuto del choque una vez el colegiado pite el inicio en señal de protesta contra la directiva y de respeto hacia su afición.

La afición pide una disculpa a Martín Presa

Representantes de la plantilla y trabajadores del Rayo se han reunido esta semana con aficionados y con miembros de la directiva que preside Raúl Martín Presa para buscar una solución y reconducir la relación, rota, entre la propiedad y los seguidores, que piden al máximo dirigente una disculpa pública antes del partido frente al Elche para que no se vuelvan a producir los incidentes del último encuentro contra el Athletic Club.

La principal exigencia de los aficionados pasa por las disculpas públicas de Raúl Martín Presa, al que piden que haga autocrítica por el trato que, según denuncian, ha recibido la afición durante los últimos años, especialmente desde el pasado 28 de julio, fecha en que comenzó el 'exilio' a Butarque tras serle retirada la concesión del Estadio de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid.

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"Agradecemos enormemente el esfuerzo de la plantilla y de los trabajadores del club por seguir peleando en aras de alcanzar un acuerdo que beneficie al futuro del Rayo. Todos queremos llegar a un acuerdo pero exigimos a la directiva del Rayo Vallecano lo mínimo exigible después de todo lo sufrido durante estos años, y especialmente tras todo lo vivido desde el 28 de julio de este verano", señala la Plataforma ADRV y la Federación de Peñas del Rayo en un comunicado.