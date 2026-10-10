La afición del Rayo justifica las protestas en Vallecas y la del Athletic les apoya

Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 20:07h.

Así valoran la suspensión los aficionados del Rayo y del Athletic

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El partido de este sábado entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club apenas duró un cuarto de hora después de las protestas por parte de la afición local contra su presidente, Martín Presa, y el lanzamiento de objetos hasta en tres ocasiones que derivó en la suspensión del choque. Una decisión que tomó el árbitro a raíz del protocolo con la colaboración de la Policía que, por motivos de seguridad, descartó que se jugara el domingo para resignación de los aficionados desplazados.

Algunos de estos asistentes al encuentro en Vallecas hablaron con Kerman de Frutos en el micrófono de ElDesmarque con sus sensaciones tras esta suspensión y los motivos de las protestas. Mientras los rayistas justificaban esta situación que se habría vuelto insostenible, algunos de los athleticzales presentes lo entendían debido a la gran relación entre ambos clubes aunque lamentando que no puedan vivir el desenlace a puerta cerrada y destacando que esto sólo podría haber sido posible contra ellos.

Además, en el vídeo de la parte superior de la noticia, ElDesmarque también ha recogido las pequeñas pelotas que se lanzaron al campo y que llevaron a tener que parar el choque. Más allá de los aviones de papel con mensaje incluido contra Martín Presa, con estas canicas no se podría disputar el duelo por el peligro que generarían en los jugadores en caso de pisarlas.

El comunicado de los aficionados del Rayo Vallecano

La Plataforma ADRV, que engloba a la gran mayoría de peñas y aficionados del Rayo Vallecano, aseguró que lo ocurrido este sábado durante el partido frente al Athletic Club de Bilbao es el "reflejo inevitable del hartazgo, la frustración y el enfado de miles de abonados tras años de nefasta gestión" por parte de Raúl Martin Presa.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado a los 25 minutos por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento al terreno de juego de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico, de la afición del equipo madrileño.

"La masa social ha llegado a una situación insostenible tras quince años de abandono de las instalaciones, una gestión caótica, la pérdida de identidad y el desprecio continuo trabajadores y aficionados, así como a la franja y a sus valores. Lo que ocurre hoy es la consecuencia de un incendio alimentado durante demasiado tiempo, sin que nadie tratase de apagarlo", informa en un comunicado la Plataforma ADRV.

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"La protesta de hoy es legítima y democrática. Es necesaria y pacífica. Y es la consecuencia de tres décadas poniendo en riesgo la seguridad y salud de 15.000 personas cada quince días", apuntan los aficionados, que aseguran que la "gota que colmó el vaso llegó el 28 de julio, cuando el club perdió la concesión del Estadio de Vallecas y mandó a su afición a un exilio de dos meses a Butarque".

"Es evidente que hace falta un cambio de rumbo. Vallecas lo necesita. El Rayo lo necesita. El desgaste, la precariedad y el malestar son incuestionables en el día a día de la afición, en el vestuario y en las oficinas, afectando de lleno a quienes sostienen el funcionamiento de la entidad", señalan.

"La gestión dictatorial y caciquil de Raúl Martín Presa amenaza con arrancar al Rayo del corazón de Vallekas. El Rayismo no lo va a permitir. Las instituciones, tampoco deberían hacerlo. Por la historia de nuestro club, sus trabajadores, estadio, plantilla y afición: ¡Presa vete ya!", concluyen.