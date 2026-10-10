Joaquín Anduro 10 OCT 2026 - 14:08h.

Mikel González repasa la actualidad del Athletic antes del partido en Vallecas

Las acciones de Christian Imga en el Athletic hacen dudar a Edin Terzic: "Diamante en bruto"

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El Athletic Club ha vuelto al fin a la acción este sábado después del largo parón de selecciones con el partido frente al Rayo de la jornada 8 de LALIGA EA Sports en el regreso a Vallecas. Un encuentro en el que Edin Terzic no ha podido contar por lesión con Nico Williams pero sí con el juvenil Christian Imga y sobre ambos jugadores ha hablado Mikel González en DAZN considerando "un hijo" al joven jugador con el que ya coincidió en el Alavés.

Mikel González, antes del Rayo Vallecano-Athletic

Comida de directivas con pachanga con los presidentes: "La verdad es que no tengo ni idea. Entre los dos clubes y entre sus aficiones nos sentimos aquí siempre como en casa, con muchísima gente nuestra y la gente de Vallecas que siempre nos trata increíble. Lo que hagan las directivas lo dejo ahí. Seguro que no fue un gran partido pero que haya una gran relación y como en casa".

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Regreso a Vallecas: "Bien, contentos de volver a Vallecas. Creo que para ellos evidentemente es una buena noticia. Es un estadio peculiar, a todos nos gusta venir aquí. El césped yo creo que está bien, si no estuviese bien sería para los dos equipos, también toca amoldarnos y adaptarnos. Con muchas granas, se ha hecho el parón largo para los clubes y con ganas de volver a competir, ganar y estar donde tenemos que estar".

Rabia por la lesión de Nico Williams: "Rabia sí porque es un jugado diferencial para nosotros. Siempre con él en el campo te crees más cerca de ganar. En este caso no ha sido con nosotros pero el contacto con la federación es continuo, creo que ellos también le estaban cuidando bien. El primer partido sí jugó de inicio, unos 55 minutos pero cuando se hace daño el día de Croacia en Sevilla salió sólo 15-20 minutos. Tampoco tiene una gran lesión, le esperamos que esté muy pronto de vuelta pero es una pena. El club ya ha puesto medios para corregirlo desde la temporada pasada. Esta temporada todavía más, hemos aumentado el departamento de rendimiento con gente de nivel y eso creo que está notando también pero eso es fútbol y las lesiones suceden también".

Convocatoria de Christian Imga: "Sí, yo a Christian le conocía de cuando trabaja en el Deportivo Alavés en la cantera. Le conozco desde que es alevín y es como una especie de hijo para mí. Le incorporamos ya cuando pudimos la temporada pasada a mitad de temporada. Es un chico con un potencial terrible pero tiene 17 años. Hoy está con nosotros porque hay bajas en esas posiciones. Lleva poco tiempo en el Bilbao Athletic, apenas ha participado incluso en Primera RFEF pero es un chico con una envergadura muy grande, potente, rápido, con un manejo increíble, tiene mucha facilidad para el gol... pero es un chico de 17 años cuyo sitio natural es el Bilbao Athletic y, si hoy tiene la suerte de debutar, que lo haga bien y disfrute pero paso a paso con él".