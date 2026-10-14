Considera una "infracción grave de alteración del orden del encuentro"

Una posible DANA pone en alerta a la afición del Athletic por otra suspensión

Compartir







Ya hay sanción para el Rayo Vallecano tras lo sucedido ante el Athletic Club. El Comité de Disciplina de la RFEF ha acordado este miércoles el cierre parcial de Vallecas por un partido y una multa económica de 6.000 euros para el club madrileño tras los hechos ocurridos el pasado sábado, cuando el lanzamiento de objetos sobre el césped obligó a suspender el encuentro ante el cuadro bilbaíno.

El Comité declara al Rayo "responsable de una infracción grave de alteración del orden del encuentro, tipificada en el artículo 107.1, en relación con el artículo 15 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol" y decide "imponerle una multa de 6.000 euros y la clausura parcial de sus instalaciones deportivas por un partido, limitada al fondo situado sobre la zona de vestuarios", según señala el comunicado.

PUEDE INTERESARTE La afición del Rayo justifica las protestas en Vallecas y la del Athletic les apoya

Ahora, el club madrileño tendrá que confirmar al propio Comité cuáles son los sectores que estarán cerrados en el próximo encuentro, que corresponden a la zona ubicada junto a los vestuarios, donde habitualmente están los Bukaneros.

Además, el Comité también advierte al Rayo de una posible "clausura total de sus instalaciones deportivas en caso de reincidencia". En principio, ese partido de sanción deberá cumplirse en el próximo partido liguero en casa, fijado para el sábado 24 de octubre ante el Elche CF a las 14:00 horas.

De momento, eso sí, no hay noticias con la reanudación del partido. Disciplina decide dar traslado a la decisión al Juez Único de Competición, "en virtud de las competencias atribuidas a dicho órgano competicional en el artículo 56 de los Estatutos de la RFEF".