Ángel Cotán 14 OCT 2026 - 17:32h.

Tres encuentros ligueros de los leones han sido aplazados o han sufrido modificaciones

Edin Terzic responde a la economía del Athletic y a su último gesto con Ernesto Valverde: "No estaba claro"

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El primer tramo de temporada del Athletic Club es cuanto menos difícil de analizar. Edin Terzic no ha podido alcanzar la continuidad a razón de imprevistos que, bien han modificado su calendario, o directamente han aplazado encuentros. Tras lo ocurrido en Vallecas, ya son dos partidos que el conjunto rojiblanco no ha podido disputar. Hay que sumar la visita fallida al Ciutat de València y la modificación del encuentro ante el FC Barcelona.

Tres jornadas de LALIGA EA Sports que han provocado un curso repleto de sobresaltos para el Athletic. Y ojo a las noticias que llegan desde la AEMET, pues una posible DANA amenaza el próximo envite liguero de los leones.

Una posible DANA pone en alerta a los aficionados del Athletic Club

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido este miércoles una actualización de cara al fin de semana en Baleares y litorales mediterráneos. El Athletic visitará el próximo sábado 17 de octubre el estadio de Mestalla en duelo que se disputará a las 21:00 horas. Ese día, y desde las 17:00 horas, una posible DANA amenaza la Comunidad Valenciana.

Este es el escrito oficial de la AEMET: "Tras varios días marcados por la estabilidad y por temperaturas anómalamente altas para esta época del año, se espera que se produzca un cambio de tiempo significativo de cara al fin de semana. La elongación de una vaguada sobre la península y el probable aislamiento de una DANA al norte de la misma, traerá consigo un aumento de la inestabilidad, que será más destacable en el área mediterránea. Por otro lado, la disposición de las altas presiones en el entorno de las Islas Británicas y el mar del Norte, propiciará la entrada de una masa de aire más frío que dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, favoreciendo que los valores tiendan a normalizarse. El incremento de la inestabilidad irá acompañado de la entrada de un flujo húmedo en prelitorales y litorales, por lo que es posible que se produzcan precipitaciones intensas y persistentes en zonas de Baleares y en la vertiente mediterránea peninsular. Asimismo, también podrían darse en otros puntos del interior peninsular y en el cantábrico. No obstante, existe una importante incertidumbre respecto a la posición de la DANA y la vaguada, así como de los flujos en superficie y, por tanto, en la distribución y cantidad de las precipitaciones.

Con la información actualmente disponible, la situación más probable es que el episodio de precipitaciones intensas comience el sábado 17. Un sistema frontal afectará al Cantábrico, mientras que se desarrollarían chubascos y tormentas en puntos del interior. Durante la segunda mitad del día, las precipitaciones tenderían a intensificarse y extenderse al área del archipiélago balear y a la fachada mediterránea. Durante esta jornada el descenso de temperaturas sería generalizado, siendo incluso notable en el cuadrante noroeste peninsular".

Ante esta posible situación, los aficionados del Athletic Club avisan: