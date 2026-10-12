Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 19:40h.

El técnico de Menden incide en los valores del club bilbaíno

Cuándo se jugará el Rayo Vallecano - Athletic Club de LALIGA

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Edin Terzic quiere seguir empapándose de todo lo que rodea al Athletic Club. El entrenador rojiblanco está viviendo un inicio bastante extraño en LALIGA EA Sports compaginando buenos partidos con algunos resultados insuficientes acrecentados por los partidos aplazados. Un contexto que no frena las ganas del preparador de Menden por triunfar en San Mamés.

En una última entrevista concedida a Kicker, reconocida revista alemana de fútbol, Edin Terzic comparte su experiencia en estas primeras semanas de competición, habla de la economía del club y desvela cuál fue su último gesto con Ernesto Valverde.

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Edin Terzic, la economía del Athletic y un gesto final con Ernesto Valverde

En su análisis del club rojiblanco, el entrenador zanja teorías sobre la economía de la entidad: "Creo que quien conozca la historia, la identidad y la importancia de este club puede entender al cien por cien mi decisión. Más que sorprenderse, la gente me felicita, porque es uno de los mejores trabajos que puede tener un entrenador. El club está magníficamente dirigido y goza de una gran salud económica. Aquí existe una identificación enorme con el club".

Terzic reconoce que el club bilbaíno le contactó mucho antes de oficializarse su fichaje, pero decidió respetar la figura de Ernesto Valverde, pues aún no había una decisión tomada por parte del veterano técnico: "Sí, es cierto. Nos conocemos desde hace tiempo. Durante mucho tiempo, sin embargo, no se trató específicamente del puesto de entrenador aquí, porque no estaba claro cuándo dejaría el cargo Ernesto Valverde. Es una leyenda de este club, quizá comparable a Christian Streich en el Friburgo. Los responsables querían estar preparados para el momento en que anunciara su salida".

El entrenador germano siente que, en este momento, el Athletic Club es el sitio ideal para él: "Cuando empecé a profundizar en el club comprendí que encajaba perfectamente con el momento vital en el que me encontraba. Es una liga de máximo nivel, un equipo fuerte, una energía especial y una identidad única. Aquí no se trata de construir rápidamente un puzle en el mercado de fichajes. Se trata de preservar una forma de hacer las cosas y una identidad, desarrollar jóvenes jugadores y ayudarles a consolidarse en LALIGA".