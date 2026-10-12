El mercado amenaza a David Otorbi y el Valencia cuenta con una defensa por el fichaje

Ángel Cotán 12 OCT 2026 - 18:51h.

El extremo volvió a ser importante saliendo desde el banquillo

Javier Aguirre detecta los cinco males del Valencia CF y ya sabe por dónde empezar

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El estreno de Javier Aguirre en el Valencia CF arrancó con un tanto de Dani Raba en el minuto uno y estuvo cerca de acabar con un triunfo, pero Hugo Duro no aprovechó la genial cabalgada de David Otorbi. El extremo derecho fue importantísimo en el valioso punto, y a la vez algo amargo, cosechado en El Sardinero.

Desde el banquillo, el canterano revolucionó la banda y consiguió la igualada con su primer gol en LALIGA EA Sports. Su buen nivel en ataque es una de las noticias positivas en el gris arranque de temporada valencianista, aunque esto no solo se percibe en el club ché.

El mercado amenaza con el fichaje de David Otorbi

A las puertas de los 19 años, David Otorbi está disparando su valor de mercado y ya roza los cuatro millones de euros. Sin minutos en el primer duelo del curso, el extremo comenzó a entrar en los planes de Carlos Corberán y Javier Aguirre apunta a no cortar su progresión. Eso sí, su desparpajo por el costado está llamando la atención de otros equipos.

Según avanza MARCA, dos técnico del Newcastle observaron en directo al extremo en el duelo del pasado domingo ante el Racing de Santander. Ambos trabajadores del conjunto de la Premier League se llevaron una grata sensación por la actuación de David Otorbi desde el banquillo.

Este hecho, ya en conocimiento del club valencianista, no preocupa. Y es que según la citada fuente, el Valencia guarda un mecanismo de defensa ante la amenaza del mercado de fichajes por su talentoso canterano. Actualmente, David Otorbi tiene contrato con el conjunto de Mestalla hasta junio de 2028, pero el club se guardó una opción unilateral de ampliar su relación contractual por tres temporadas más. Dado el nivel que está ofreciendo el ataque en la élite nacional, todo hace indicar que esta opción se ejercerá próximamente.