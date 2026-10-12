Javier (Guerra) le enseña un camino a Javier (Aguirre): "Eso propiciaba que nos hundiésemos"

David Torres 12 OCT 2026 - 11:33h.

"El equipo creo que lo ha trabajado y ha tenido la actitud que se necesitaba"

Los primeros brotes verdes con Javier Aguirre sirven, de momento, para empatar (2-2)

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ValenciaEl Valencia CF rescató un punto ante el Racing de Santander (2-2) en el debut de Javier Aguirre, en un partido con alternativas en el marcador y un desenlace que pudo ser todavía mejor para los valencianistas. Javi Guerra analizó el empate en El Sardinero, reconoció los problemas del equipo después de adelantarse y explicó cómo los cambios permitieron recuperar la iniciativa. Sus palabras apuntan a una de las claves del nuevo Valencia, que el técnico mexicano ya empieza a identificar, como explicó en sala de prensa.

El centrocampista fue uno de los protagonistas del encuentro y participó en la jugada del empate de David Otorbi, al que asistió para firmar el 2-2. Una reacción que permitió al Valencia sumar un punto y que encaja con los primeros brotes verdes de Javier Aguirre, aunque el equipo todavía tiene margen de mejora. El estreno del mexicano también dejó el regreso de Dani Raba al once con gol y el protagonismo de David Otorbi ante el Racing. Ahora, el Valencia afronta dos partidos consecutivos en Mestalla con el objetivo de conseguir la primera victoria y transformar las buenas sensaciones de la segunda parte en resultados. Estas fueron las respuestas de Javi Guerra en VCFRadio tras el choque.

¿Un punto que sabe a poco después de haber podido ganar el partido en la última jugada?

Sí, al final ha pasado un poco de todo. Nos hemos puesto por delante, nos han remontado y hemos conseguido igualar. Como dices, en la última jugada te puedes ir con los tres puntos y ha sido una pena. El equipo creo que lo ha trabajado y ha tenido la actitud que se necesitaba. Ahora hay que hacer bueno este punto en las siguientes jornadas.

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"Es verdad que el gol nada más empezar nos ha dado confianza, pero después nos hemos hundido más. Teníamos un hombre más atrás y eso propiciaba que nos hundiésemos"

En la primera parte os ha costado, pero en la segunda habéis mejorado con los cambios, con más llegada y presencia ofensiva. ¿Qué ha cambiado?

Es verdad que el gol nada más empezar nos ha dado confianza, pero después nos hemos hundido más. Teníamos un hombre más atrás y eso propiciaba que nos hundiésemos. En la segunda parte hemos quitado a uno de atrás y hemos puesto a uno más adelante para presionar. Creo que hemos hecho buenas presiones que han acabado provocando que el rival nos diera el balón.

Ahora toca hacer bueno este empate ante el Athletic Club. Llegan dos partidos consecutivos en Mestalla y el equipo necesita conseguir esa primera victoria.

Como te digo, creo que hay que hacer bueno este punto en Mestalla, donde además tenemos dos partidos seguidos. Son rivales duros, pero creo que el equipo está con la actitud y las ganas de enfrentarse a ellos. Además, sabemos que a ningún equipo le gusta jugar en Mestalla, que somos jodidos de ganar allí. Creo que conseguir una victoria sería un empujón muy bueno para el equipo.