Javier Aguirre detecta los cinco males del Valencia CF y ya sabe por dónde empezar

El técnico argentino logró mejorar a su equipo con los cambios

Javier Aguirre: "Pudimos hasta ganar pero habría sido muy injusto"

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El debut de Javier Aguirre en el banquillo del Valencia CF dejó un empate ante el Racing de Santander y varias pistas sobre el trabajo que tiene por delante el técnico mexicano. El equipo mostró carácter para reaccionar al 2-1, pero también evidenció problemas con el balón, dificultades para superar la presión rival y una falta de acierto que estuvo a punto de costarle dos puntos. El propio entrenador reconoció errores en su planteamiento inicial y señaló las carencias que debe corregir para que la mejoría vaya más allá de la actitud.

El Valencia necesita jugar con más personalidad: "Hacer tres pases"

"Perdíamos muy fácil la pelota, no ligábamos tres pases. El Racing es un equipo que va a saco, a tumba abierta y tuvimos algunas posibilidades, pero nos faltó… Pedí personalidad para hacer tres pases. Error mío", decía en sala de prensa Aguirre sentando las bases en lo que debe mejorar el bloque

La primera asignatura es mejorar la salida de balón. El Valencia se adelantó en el marcador, pero perdió el control del partido y tuvo dificultades para encadenar pases. Aguirre detectó que sus futbolistas no encontraban ese primer pase que permitiera superar la presión del Racing y dar continuidad al juego.

El mensaje del mexicano en el descanso fue claro: hacen falta tres pases seguidos y personalidad para conservar la pelota. No basta con correr, luchar y competir. El Valencia necesita tener más recursos cuando el rival aprieta y evitar que cada recuperación termine en una pérdida que le obligue a defender otra vez.

Un sistema defensivo que debe ajustarse

Aguirre también identificó un problema táctico. La disposición inicial dejó a sus tres centrales en inferioridad ante los movimientos de los interiores del Racing, que encontraron espacios para atacar a los mediocentros valencianistas. El entrenador asumió la responsabilidad y cambió a una defensa de cuatro tras el descanso.

La corrección mejoró el funcionamiento del equipo con balón, aunque el Valencia siguió sufriendo. El nuevo técnico tiene que encontrar un equilibrio que permita proteger mejor su área sin renunciar a la salida limpia y a las posibilidades ofensivas.

Hugo Duro necesita recuperar el gol, pero su trabajo le vale

El trabajo del delantero no pasó desapercibido para Aguirre, que también apostó por Dani Raba, autor del primer gol y recuperado para la causa tras su escaso protagonismo anterior. El mexicano valoró el esfuerzo de Hugo Duro, pero el delantero volvió a perdonar una ocasión clarísima para ganar.

Con una sequía que ya alcanza los 17 partidos, el Valencia necesita que su referencia ofensiva transforme el trabajo en goles. La actitud es importante, pero la eficacia en las áreas decide los partidos. "A él, a Raba y a Elliott los vi muy bien desde que llegué. No estaban jugando y tenían que jugar. A un ‘9’ se le juzga por los goles, pero peleó, descargó, estuvo ayudando… es verdad que se le fue el último gol pero estaba muy cargado ya. Eso tienen los delanteros, te fallan esa y te meten tres de un tiro".

La actitud, primer paso

Aguirre se marchó satisfecho con el esfuerzo y la reacción de sus futbolistas, aunque el empate también dejó claro que queda mucho trabajo. El equipo debe aprender a gestionar las ventajas, mantener la pelota bajo presión y defender con mayor solidez. El equipo está encontrándose. El primer paso ya lo dimos, la actitud. Debemos seguir esa línea de correr, de luchar, de meter. Haremos mejores partidos que el de hoy." "Error mío, no saltábamos los interiores, sufrimos mucho en la primera parte. Con la pelota bien, mejor en la segunda parte", resumía el técnico mexicano para el futuro.

El juego, la siguiente tarea

"El equipo está encontrándose. El primer paso ya lo dimos, la actitud. Debemos seguir esa línea de correr, de luchar, de meter. Haremos mejores partidos que el de hoy", finaliza Aguirre que sabe que el carácter ya está sobre la mesa. Ahora toca convertirlo en fútbol, regularidad y puntos y Aguirre ha tomado buena nota.