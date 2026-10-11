David Torres 11 OCT 2026 - 23:42h.

Javier Aguirre: "Pudimos hasta ganar pero habría sido muy injusto"

Gayà pide dar valor al punto del Valencia CF en Santander y señala el camino para cambiar la dinámica en Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF de Javier Aguirre comenzó una nueva etapa en El Sardinero con un empate ante el Racing de Santander. Tras el estreno del técnico mexicano, José Luis Gayà analizó el partido, reconoció que el equipo debe mejorar con balón y valoró la reacción valencianista en la segunda parte. El capitán también puso el foco en los próximos compromisos en casa, donde el conjunto che necesita conseguir la primera victoria de la temporada en Mestalla. El capitán defendió a su compañero Hugo Duro que tuvo una clara ocasión para poder ganar el partido.

Gayà habló en la radio oficial y analizó así el choque:

¿Había que darle valor al punto, aunque el resultado final pueda considerarse justo por los méritos de unos y otros?

Sí, al final, en la primera parte, pese a nuestro gol, creo que ellos han sido mejores. Es verdad que nosotros nos hemos puesto muy pronto por delante y eso, fuera de casa, es algo que quieres hacer. Entonces, ellos van a empujar y nosotros creo que nos hemos metido un poco atrás. A veces les hemos dejado jugar demasiado fácil, sobre todo con los pases interiores. En eso el equipo no ha estado del todo bien y creo que lo podríamos haber hecho mejor.

En la segunda parte nos hemos ajustado, hemos cambiado a una línea de cuatro y el equipo se ha encontrado mejor. Creo que hemos sido más valientes, hemos tenido más personalidad para tener el balón, algo que nos ha faltado en la primera parte, cuando nos lo quitábamos demasiado rápido. Al final, un punto y a seguir trabajando.

El equipo ha reaccionado en la segunda parte con los cambios e incluso ha podido ganar al final con esa ocasión de Hugo Duro.

Sí, la verdad es que ha sido una pena. He visto la ocasión muy cerquita y pensaba que iba a entrar, pero Hugo estaba muy cansado, con calambres, al límite. Ha sido una pena.

El trabajo de todos ha sido bueno, aunque hay cosas que mejorar. Creo que se ha visto que muchos jugadores han acabado con calambres porque lo han dejado todo. Ahora tenemos que hacer bueno este punto el fin de semana en Mestalla.

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Como decía el míster, es un punto para seguir mejorando y creciendo. Ahora llegan dos partidos en Mestalla, donde el Valencia CF necesita conseguir esa primera victoria y hacerse fuerte en casa.

Sí, la verdad es que tenemos que mejorar los resultados en casa. Siempre hemos dicho que durante una temporada no se pueden escapar tantos puntos en Mestalla, así que tenemos que cambiar esa dinámica.

Es verdad que fuera llevamos cuatro de seis puntos, contando también la victoria en Vitoria, y hoy era un partido parecido, contra un equipo que aprieta mucho y que estaba invicto en casa. El equipo ha tenido actitud y ganas, pero nos ha faltado ser un poquito más dominantes con balón en ciertos momentos y acabar mejor las jugadas.