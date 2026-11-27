Ángel Cotán 27 NOV 2026 - 09:18h.

El partido se disputó con normalidad

Biris Norte se alinea con los ultras del Betis: "No en nuestro estadio, no en nuestra casa"

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La UEFA Europa League fue testigo el pasado jueves de una auténtica batalla campal en el estadio Vélodrome. Los ultras del Olympique de Marsella asaltaron la grada en la que se encontraban los aficionados del Levski Sofia y arrasaron con todo lo que encontraron. Las agresiones de los fanáticos franceses están dando la vuelta al mundo, tanto es así que han llegado a la esfera política y se pide su expulsión de la competición.

Imágenes de absoluto terror en el estadio del Olympique de Marsella

Una docena de aficionados búlgaros resultaron heridos este jueves en el Estadio Velódromo del Olympique de Marsella donde se jugó el partido de la Liga Europa entre el equipo local y el Levski Sofia, por enfrentamientos con hinchas del club de la ciudad francesa.

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La cifra la comunicó la Prefectura (delegación del Gobierno) que no dio cuenta de ninguna detención en unos incidentes que generaron reacciones de condena de la presidenta búlgara, Iliana Iotova, y del presidente francés, Emmanuel Macron.

Los choques se produjeron unos minutos antes del inicio del encuentro, que terminó con la victoria del Olympique de Marsella por 1-0, y cinco de los heridos fueron evacuados al hospital. La presidenta búlgara reclamó en las redes sociales a las autoridades francesas que aclaren las circunstancias en que se produjeron las agresiones, que se lleve ante la justicia a los autores y a la UEFA que verifique las condiciones de seguridad que se habían tomado para los aficionados del Levski Sofia.

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El Elíseo, por su parte, subrayó que la violencia que se vio en el Estadio Velódromo "no tiene cabida ni en el deporte ni en el espacio público" e indicó que Macron garantizó al primer ministro búlgaro, con el que coincidió en la cumbre europea que se desarrollaba en Bruselas, que "esos actos no quedarían impunes".