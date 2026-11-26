Ángel Cotán 26 NOV 2026 - 16:36h.

Y la continuidad de Diego Pablo Simeone aún no está confirmada

Simeone quiere tres fichajes en enero y el Atlético de Madrid valora hasta cuatro salidas

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El Atlético de Madrid prepara cambios importantes en su modelo de negocio. La dimensión del club rojiblanco ha ido creciendo de la mano de los éxitos deportivos de las últimas temporadas. Sin obviar el presente del equipo rojiblanco, en las oficinas del Metropolitano se fijan plazos para acometer una renovación en las figuras fuertes de la entidad.

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Fecha exacta de la salida de Gil Marín del Atlético de Madrid

Así lo avanza en exclusiva el periodista Rubén Uría. El foco está puesto sobre Gil Marín, uno de los grandes accionistas del Atlético de Madrid que ya ha fijado la fecha de su salida definitiva del club. Salvo giro inesperado, el dirigente se marchará en junio de 2028, es decir, al término de la próxima temporada siendo este uno de los grandes pasos hacia el nuevo modelo de negocio.

A partir de ahí, Apollo asume que debe realizar dos grandes tareas. La primera, encontrar un relevo de garantías para sustituir a Gil Marín. Se busca un hombre fuerte que sea una de las caras visibles del nuevo proyecto.

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La otra gran tarea por resolver tiene nombre y apellidos: Diego Pablo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid sigue sin renovar, y según la citada fuente, sin oferta para seguir encima de la mesa. Las partes emplazan la decisión a febrero.

Y mientras tanto, Simeone sigue mirando al partido a partido

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, señaló que tanto Alexander Sorloth, autor del primer tanto en la victoria ante el Viking, como el equipo "necesitaban" que marcase. "Sorloth y el equipo lo necesitaban. Fue un lindo gol en una bonita jugada que llegó en el momento justo. Lo necesitamos porque es un jugador muy importante para nosotros. Nos ayuda en distintas facetas de los partidos. Ojalá nos siga ayudando porque le necesitamos", explicó en rueda de prensa.

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El entrenador también elogió a Koke: "Es difícil de explicar lo bien que está. Es algo que gusta verlo. Cuando está en el campo el equipo tiene un trato de balón diferente. Es muy difícil verle fallar en un pase, en una salida de balón. Empieza a tener más años y lo vamos gestionando de la mejor manera. Está mejor. Está bien y cuando un futbolista está bien hay que dejarlo jugar. Hoy ha hecho un partido increíble. El mejor regalo que se llevó es el cariño de la gente, que se sintió mucho".

De Julián Alvarez, autor del segundo tanto, dijo que está "feliz" con él. "Es increíble como persona. Lo quiero como futbolista y lo voy a sostener. Confío en él, creo en él, lo quiero como persona y lo voy a defender como futbolista", declaró. "Más allá de hacer goles, es un jugador con el que no tengo ninguna duda que para llegar a lo que queremos lo necesitamos", añadió.