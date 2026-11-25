Ángel Cotán 25 NOV 2026 - 22:51h.

Julián Álvarez volvió a marcar en el Metropolitano

Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Viking en la jornada 5 de Champions League

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El Atlético de Madrid se bastó de una buena primera parte para conseguir un necesario triunfo en la Champions League. Los de Diego Pablo Simeone resolvieron el choque con la doble gran noticia de los goles de sus delanteros y se permitieron el lujo de refrescar el once de cara a lo que se viene hasta final de año. Johnny Cardoso completó un gran encuentro en la medular.

En ElDesmarque analizamos individualmente la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid ante el Viking y ponemos nota a su partido.

Jan Oblak (6): Un espectador más en el Metropolitano

Marcos Llorente (6): Partido muy tranquilo para el lateral.

Robin Le Normand (6): Resolvió con acierto el poco trabajo que tuvo.

Dávid Hancko (7,5): Pase digno de un centrocampista creativo a Grimaldo en el 1-0 de Sorloth. Gran partido del central.

Alejandro Grimaldo (7): Asistencia para servir en bandeja el gol a Sorloth y seguir participando activamente en lo ofensivo.

Koke (7): Otro buen partido del capitán para seguir agrandando sus enormes registros en el club.

Johnny Cardoso (8,5): Elegancia en la medular colchonera. Muy móvil con balón ofreciendo siempre una solución al compañero.

Kang In Lee (5,5): Una mano cambiada del meta rival le cerró la puerta del gol. Correcto.

Álex Baena (5): Buscó su gol, pero no fue el día. Simeone lo reservó en el descanso.

Julián Álvarez (7,5): Con suspense, pero volvió a celebrar un gol en el Metropolitano gracias a un gran lanzamiento de falta directa. Muy buen partido el suyo... y cada vez se escuchan menos pitos para el argentino.

Alexander Sorloth (7,5): Gran definición para abrir la lata esta noche. Se marchó dolorido.

Los cambios de Simeone en el Atlético de Madrid

Pablo Barrios (6): Pausa necesaria para dormir un partido sentenciado al descanso.

Jonathan David (5): Completó gran jugada individual al borde del final a la que solo le faltó el remate entre palos.

Giuliano Simeone (6): En una carrera marca de la casa provocó la expulsión de un defensor rival.

M. Hjulmand (Sin calificar)

Rodrigo Mendoza (Sin calificar)