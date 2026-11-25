Ángel Cotán 25 NOV 2026 - 19:52h.

Hay novedades en el once del Cholo

Simeone quiere tres fichajes en enero y el Atlético de Madrid valora hasta cuatro salidas

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El Atlético de Madrid no puede fallar. Con cuatro puntos en su casillero tras un inicio irregular en la Fase Liga de la UEFA Champions League, el equipo rojiblanco recibe al Viking Stavanger con la necesidad de sumar un triunfo que le coloque entre los 24 primeros clasificados. Precisamente es el equipo noruego el que marca el corte de la eliminación, de ahí la importancia del choque.

El club madrileño ya no tiene margen error en la Liga de Campeones para alcanzar el pretendido ‘top ocho’, que solo será posible con una victoria en cada uno de los cuatro partidos que le quedan al equipo rojiblanco en la primera fase.

Así lo condicionan sus registros hasta ahora, con cuatro de doce puntos con el triunfo ante el Manchester United (2-0), el empate en Stuttgart (1-1) y las derrotas contra el Liverpool (2-1) y el Bayern Múnich (0-2), y así lo marca el histórico que ha hecho falta en las dos únicas campañas del formato actual del torneo: se necesitaron 16 puntos (doce más de los que tiene con doce por jugarse) para ocupar un sitio entre los ocho primeros. Una eliminatoria menos y la vuelta en casa en octavos son los alicientes.

Es el panorama actual de la Champions en el caso del Atlético, que tiene menos obligaciones para estar dentro del corte de los 24 primeros. Ahí la exigencia es menor, entre los nueve puntos que marcaron el pase a dieciseisavos en la pasada temporada y los once de 2024-25, pero aún así requiere contar siete puntos más de los que ha sumado hasta ahora, cuando viene el Viking, asoma el PSV Eindhoven y esperan en enero Bodo/Glimt y Fenerbahce.

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La alineación confirmada del Atlético de Madrid

Diego Pablo Simeone apuesta de inicio por el siguiente once titular: Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Robin le Normand; Johnny Cardoso, Koke, Kang In Lee, Álex Baena, Alexander Sorloth y Julián Álvarez.

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El once titular del Viking Stavanger

El conjunto de la primera categoría noruega saltará al Metropolitano con esta alineación: Belko; Haugen, Stensness, Falchener, Heggheim; Moi, Askildsen, Kvia-Egeskog; Bjordal, Tripic y Botheim.