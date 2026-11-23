Ángel Cotán 23 NOV 2026 - 22:15h.

Es la gran prioridad del mercado invernal

Fecha y hora del próximo partido copero del equipo ché

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Este Valencia CF demanda refuerzos. El triunfo por la mínima en Vallecas brinda oxígeno a Javier Aguirre, pero la situación clasificatoria del equipo invita a reforzarse en el próximo mercado de invierno. El técnico, en constante comunicación con Braulio Vázquez, quiere reforzar la línea de ataque y la dirección deportiva trabaja por dos delanteros.

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El Valencia avanza formalmente por dos delanteros de cara a enero

Este lunes, el afamado informador de mercado Fabrizio Romano actualizó estado de la operación prioritaria en la que trabaja la dirección deportiva valencianista. De cara al mercado de invierno, Braulio Vázquez busca un delantero que eleve el nivel y avanza formalmente por dos opciones. Ambos arietes cuentan con un obstáculo en común.

El primero de ellos es Tammy Abraham y ya se han producido los primeros contactos: "Creo que el Valencia va a firmar un delantero en el mercado de enero, esta es la prioridad. Han hablado con los agentes de Tammy Abraham que puede ser una opción. Mi opinión personal, le hemos visto mucho aquí en Italia, es un jugador muy interesante que necesita confianza, necesita jugar mucho. En el Aston Villa, claro, no hay mucho 'game time' como dicen en Inglaterra porque con muchos delanteros no es tan fácil, pero puede ser una opción para el Valencia. A ver el tema del sueldo porque es un sueldo importante".

El segundo, tal y como se viene informando, es Artem Dovbyk, aunque la citada fuente desliza que su fichaje está complicándose: "También hablaron con los agentes de Artem Dovbyk que ya fue pichichi en el Girona, no está teniendo una temporada fácil en Italia. Está en préstamo en Bolonia y puede volver a la Roma e intentar algo nuevo en enero, pero me comentan que el problema más grande en la operación es el sueldo del jugador. Al momento, muy complicado, de lo que me comentan, también hay clubes de Inglaterra interesados... entonces no creo que vaya a ser fácil para el Valencia firmarlo".