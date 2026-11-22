David Torres 22 NOV 2026 - 16:30h.

El jugador ya conoce el interés che y quiere volver a LALIGA

El Valencia CF se coloca tras la pista de Artem Dovbyk

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ValenciaEl Valencia CF quiere delantero y Artem Dovbyk gana enteros para convertirse en el elegido. El club de Mestalla busca un nueve de garantías para reforzar la plantilla en enero y el internacional ucraniano encaja en el perfil y en la búsqueda que han iniciado Braulio Vázquez y Javier Aguirre. El Valencia se había colocado tras la pista del futbolista de la Roma, actualmente cedido en el Bolonia. Un perfil que encaja en las características que busca la dirección deportiva y el cuerpo técnico, que también consideran prioritaria la incorporación de un central. La operación ha ido ganando temperatura durante los últimos días, coincidiendo con los movimientos de la nueva estructura deportiva y las reuniones para planificar el mercado invernal. Corey Woolfolk, representante de Pitchwise, ya mantuvo una cumbre en Madrid con Braulio Vázquez y Javier Solís para abordar, entre otros asuntos, la planificación de fichajes. El delantero es una de las necesidades identificadas.

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Y es que, Dovbyk ya ha conoce el interés del Valencia CF y quiere volver a LALIGA. Es más según, ha adelantado la Cadena SER, el delantero habría dado el OK para jugar en LaLiga a partir del 1 de enero y ha dado orden su entorno para facilitar las negociaciones. Tanto la Roma como el Bolonia conocen su voluntad. El futbolista considera atractiva la posibilidad de volver a España, donde dejó una gran impresión con el Girona.

Una cesión con opción de compra

La fórmula que se estudia (Y la única a la que podría aspirar el Valencia CF) es una cesión con opción de compra no obligatoria. La Roma pagó 35 millones de euros más variables por Dovbyk y este verano lo cedió al Bolonia, que tampoco le está dando protagonismo. De esta forma, el conjunto de Mestalla pagaría por la cesión y, además se encargaría de la mitad de su ficha, que ronda los cinco millones. Dovbyk apenas ha disputado 21 minutos en los últimos seis partidos y no marca desde principios de septiembre. Su único tanto con el Bolonia llegó ante el Sassuolo.

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El jugador quiere salir a LALIGA y el Valencia quiere incorporarlo. Falta que Roma y Bolonia encuentren una solución para romper la cesión actual y que las condiciones económicas permitan que el ucraniano vista de blanquinegro. El asunto Dovbyk se calienta.