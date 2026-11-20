David Torres Valencia, 20 NOV 2026 - 09:09h.

Un delantero, un central y un banda son las prioridades para enero

Un jugador de banda, la tercera necesidad del Valencia CF en enero: Ryonosuke Sato se irá

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El Valencia CF mantiene dos prioridades para el mercado de enero: incorporar un delantero y un central de jerarquía. La reunión de este martes entre Corey Woolfolk, Braulio Vázquez y Javier Solís ha confirmado que las necesidades no han cambiado, pero sí el nivel de los objetivos que maneja el club. La cumbre de Madrid ha servido para poner sobre la mesa las aspiraciones deportivas de una nueva etapa, todavía pendientes de la capacidad económica que permita la entrada de Pitchwise.

En ataque, los nombres que han aparecido son reveladores: Artem Dovbyk, Alexander Sorloth, Tammy Abraham y Vedat Muriqi. Más allá de las dificultades de cada operación, (Braulio ha contactado con decenas de clubs y de futbolistas) todos responden a un perfil reconocible. Braulio busca un nueve de referencia, un delantero de gran envergadura, poderoso en el juego aéreo y capaz de fijar a los centrales. Un ariete para cambiar la forma de atacar del Valencia.

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Un delantero para ganar duelos y vivir en el área

El retrato robot se parece al de Alexander Sorloth, Artem Dovbyk o Vedat Muriqi. Son delanteros de gran envergadura, con capacidad para imponerse físicamente a los centrales y ofrecer una referencia constante en ataque. No se trata tanto de buscar un atacante rápido que pueda caer a banda o vivir de los espacios, sino de un nueve que juegue cerca del área, ocupe a los defensas y convierta los centros laterales en una amenaza.

El juego aéreo es una de sus principales virtudes. Debe ganar duelos, atacar los centros, imponerse en el primer palo y tener presencia en las jugadas a balón parado. También necesita proteger el balón de espaldas, descargar de cara y permitir que sus compañeros se incorporen al ataque. Es un delantero que fija a los centrales, gana metros y facilita que el equipo pueda salir cuando está sometido a la presión rival.

Dovbyk representa especialmente bien la faceta de rematador, con una gran capacidad para encontrar espacios dentro del área y finalizar con pocos toques. Sorloth añade potencia para conducir y proteger la pelota, mientras que Muriqi es una referencia para disputar balones largos y ganar segundas jugadas. Tammy Abraham, aunque tiene un perfil algo más móvil y ataca mejor los espacios a la espalda de la defensa, también reúne condiciones físicas y capacidad para actuar como referencia.

Javier Aguirre quiere jugar con dos delanteros

La búsqueda también tiene una explicación táctica. Javier Aguirre quiere tener la posibilidad de jugar con dos puntas. El entrenador mexicano es partidario de contar con dos referencias ofensivas, bien con un segundo delantero que se mueva alrededor del nueve o con otro atacante que aproveche los espacios que genera el ariete. Ese es otro de los motivos por los que encaja un perfil como el que estudia Braulio Vázquez. Un delantero capaz de fijar a los centrales, ganar los balones divididos y descargar para que un compañero tenga libertad de movimientos. El objetivo es que el Valencia no dependa exclusivamente de Hugo Duro o de un único futbolista en ataque y pueda disponer de más alternativas para hacer daño.