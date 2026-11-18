David Torres Valencia, 18 NOV 2026 - 17:08h.

Abrió las puertas del Valencia CF a los alumnos del Curso de Entrenador UEFA PRO

Las tres opciones de Aguirre para cubrir el lateral izquierdo del Valencia CF en Vallecas y una condición

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Javier Aguirre, mientras repasa la tabla y las altas y las bajas para Vallecas, abrió las puertas del Valencia CF a los alumnos del Curso de Entrenador UEFA PRO para compartir algunas de las claves de su metodología y de su manera de entender el fútbol. El técnico mexicano protagonizó una jornada formativa con los futuros entrenadores, que pudieron conocer desde dentro el trabajo del primer equipo y también el modelo de desarrollo de la Academia VCF.

El entrenador valencianista, con una dilatada trayectoria en el fútbol nacional e internacional, mantuvo un encuentro con los alumnos antes y después de una sesión de entrenamiento. Aguirre compartió experiencias de su carrera y les animó a perseguir sus sueños en una profesión que exige preparación, dedicación y capacidad de adaptación.

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Javier Aguirre y su cuerpo técnico dan la clase

La jornada continuó con una exposición de tres integrantes de su cuerpo técnico: Toni Amor, Pol Lorente y Darío Navarro. Los tres profundizaron en su metodología de trabajo y respondieron a las preguntas de los alumnos, que se interesaron especialmente por cómo afrontaron su llegada al Valencia CF con la temporada ya iniciada.

"Al llegar intentamos conocer al jugador, conocer sus fortalezas y debilidades, para poder sacar posteriormente el máximo rendimiento. ¿Hacia dónde tiende el fútbol? Creemos que hacia la mejora en el trabajo individual", explicó Toni Amor, que puso el foco en la importancia de analizar las características de cada futbolista para extraer su mejor versión.

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Por su parte, Pol Lorente compartió otra de las claves que considera fundamentales para el funcionamiento de un cuerpo técnico, más allá de los aspectos estrictamente deportivos: el "valor de la lealtad en un cuerpo técnico".

La Academia VCF también mostró sus secretos

La formación no se limitó al primer equipo. El Valencia CF completó la jornada con varias sesiones dedicadas a explicar el funcionamiento de su Academia, uno de los pilares del modelo deportivo de la entidad.

En ellas participaron Luis Martínez, director de la Academia VCF; Urko Cherta, coordinador técnico; y Euge Ribera y Nacho Tarín, integrantes del cuerpo técnico del VCF Juvenil A, vigente campeón del Grupo VII de División de Honor Juvenil.

Luis Martínez explicó la filosofía que guía el trabajo de formación y la apuesta del club por ofrecer oportunidades a los futbolistas que progresan en sus categorías inferiores.

"La clave del éxito de los últimos años ha venido de una política de club orientada a dar esas oportunidades. Nuestra responsabilidad es que estén preparados para competir en el fútbol élite", señaló el director de la Academia.