David Torres 18 NOV 2026 - 16:38h.

Lleva tres días sin entrenar con el grupo; Javier Aguirre busca alternativas; Dimitrievski y Diakhaby, están de vuelta

Arnaut Danjuma enciende las alarmas en Paterna

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ValenciaEl Valencia CF tiene un nuevo problema físico sobre la mesa a pocos días de visitar al Rayo Vallecano. Arnaut Danjuma no se ha ejercitado este martes con el resto de sus compañeros, después de tampoco participar en la sesión del lunes, y su presencia en Vallecas está cada vez más comprometida. El extremo neerlandés arrastra molestias en el muslo derecho y se sometió a pruebas médicas para conocer el alcance de sus problemas físicos y determinar si existe alguna lesión importante. Los resultados serán determinantes para saber si Javier Aguirre puede contar con él el próximo sábado; pero a 72 horas del duelo, su presencia en Vallecas el sábado parece complicadísima, casi imposible pero, por fortuna, su lesión no es grave.

De esta forma, Danjuma se convierte en seria duda para el encuentro. La preocupación aumenta porque el atacante acumula tres sesiones consecutivas sin trabajar con el grupo y el margen para recuperarse antes del desplazamiento a Vallecas es cada vez menor.

Sadiq, Canós y Otorbi buenas noticias para Aguirre

El equipo de Javier Aguirre regresó el lunes al trabajo después de disfrutar de tres días de descanso por el parón de selecciones. En aquella primera sesión tampoco participaron los lesionados Jesús Vázquez y Diego López, mientras que David Otorbi realizó carrera en solitario.

La nota positiva en la semana la protagoniza Sadiq Umar, que volvió a entrenarse con normalidad después de no participar en la última sesión de la semana pasada por un golpe en la rodilla derecha. Sergi Canós, por su parte, completó una parte del entrenamiento con el grupo. Con todo, mejor noticia de la mañana la ha dejado David Otorbi, que ya ha vuelto a trabajar con balón sobre el césped. Aunque todavía no se ejercita con el grupo, su regreso progresivo invita al optimismo. El objetivo es que pueda reaparecer ante Osasuna, el domingo 29 de noviembre en Mestalla. Javier Aguirre, de momento, debe confirmarse con recuperar a Dimitrievski y Diakhaby, mientras que Dieng y Sato siguen ausentes.

Con todo, ahora todas las miradas están puestas en Danjuma. Las pruebas médicas lo alejan de Vallecas, pero al menos descartan una grave lesión.