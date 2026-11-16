David Torres 16 NOV 2026 - 13:04h.

El plan del Valencia CF para el parón: repaso a la enfermería y a la agenda de los internacionales

Tiene molestias musculares, es duda para Vallecas; mientras que Sadiq parece recuperado

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ValenciaEl Valencia CF ha comenzado a preparar el regreso de la competición con una nueva preocupación en la delantera. Arnaut Danjuma no se ha entrenado con el grupo en la sesión de este lunes en Paterna y es duda para el encuentro del próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano en Vallecas. El atacante neerlandés arrastra molestias musculares y su estado físico mantiene en alerta al cuerpo técnico de Javier Aguirre.

La situación de Danjuma es especialmente relevante por el peso que tiene en los planes del entrenador mexicano. El neerlandés se ha convertido en un futbolista habitual en sus alineaciones, aunque sigue teniendo una asignatura pendiente: el gol. De hecho, lleva sin marcar desde septiembre del año pasado, una sequía que no le ha impedido mantener la confianza de Aguirre. Ahora, sin embargo, su presencia en Vallecas está en el aire y habrá que esperar a su evolución durante los próximos entrenamientos.

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Sadiq está disponible y Hugo Duro espera su oportunidad

No todas son malas noticias para el ataque valencianista. Sadiq Umar sí ha trabajado con normalidad después de marcharse al parón de selecciones con un golpe. El delantero nigeriano está disponible, a la espera de que el cuerpo técnico confirme su estado definitivo de cara al partido.

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Mientras tanto, Hugo Duro continúa en la recámara, pendiente de una oportunidad para recuperar protagonismo en el equipo. El delantero madrileño sigue trabajando para convencer a Aguirre y convertirse en una alternativa para el frente ofensivo.

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En clave de cantera, Aimar Blázquez ha tenido jornada de descanso después de disputar el pasado fin de semana el encuentro con el filial.

Por lo demás, la enfermería y los compromisos internacionales siguen condicionando el trabajo en Paterna. Canós continúa realizando parte del entrenamiento con el grupo, mientras que permanecen al margen los cuatro futbolistas convocados por sus selecciones y los lesionados David Otorbi, Jesús Vázquez y Diego López. La evolución de Danjuma marcará buena parte de la planificación ofensiva de Aguirre para una visita a Vallecas en la que el Valencia necesita puntuar.