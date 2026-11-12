Sadiq se va al parón antes de tiempo y tocado

David Torres 12 NOV 2026 - 12:24h.

Sadiq no ha entrenado y ha estado sometido a tratamiento en la Ciudad Deportiva

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ValenciaEl delantero del Valencia CF, Umar Sadiq ha dado el susto en el entrenamiento de este jueves. Sadiq ha abandonado antes de tiempo la Ciudad Deportiva de Paterna, con una ostentosa rodillera azul en su pierna derecha y después de recibir tratamiento por un golpe en esa zona. El atacante se ha marchado en taxi y con una maleta, previsiblemente para aprovechar los tres días de descanso que Javier Aguirre ha concedido a la plantilla después de la holgada victoria en Copa y aprovechando el parón de selecciones. Su salida anticipada y el vendaje en la rodilla habían encendido las alarmas, pero finalmente el contratiempo se ha quedado en un susto.

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Sólo un susto y tratamiento

Según ha podido ElDesmarque, Sadiq ha recibido un golpe en la rodilla derecha, ha sido tratado en las instalaciones de Paterna y ha abandonado la sesión un poco antes que sus compañeros. No parece que el problema revista mayor gravedad.

La rodilla, además, ya había sido motivo de atención en los últimos días. Antes del encuentro ante el Real Madrid, Javier Aguirre despejó las dudas sobre su estado físico y fue tajante: "Está sano y la rodilla va bien".

Así, el delantero inicia el parón con un pequeño contratiempo, aunque sin que, por el momento, haya motivos para pensar en una lesión de mayor alcance.

Tres días de vacaciones como anunció Javier Aguirre

El delantero se marcha así al parón internacional con un pequeño contratiempo, pero con tres días por delante para descansar y recuperarse. El cuerpo técnico ha dado vacaciones a la plantilla hasta el próximo lunes, tal y como anunció el entrenador mexicano. Aguirre explicó que el equipo tendría tres días libres después de superar la eliminatoria de Copa del Rey ante el Tavernes (0-6). Una pausa que permitirá a los futbolistas desconectar antes de regresar al trabajo en Paterna para preparar el próximo compromiso liguero ante el Rayo Vallecano.

En el caso de Sadiq, el descanso llega después de unas semanas en las que ha ido recuperando protagonismo y sensaciones. El Valencia espera que el golpe no tenga consecuencias y que el delantero pueda reincorporarse con normalidad tras las vacaciones el próximo lunes.