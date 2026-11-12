David Torres 12 NOV 2026 - 09:09h.

Junto a las cuentas, el Valencia CF facilita a sus socios una memoria social

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ValènciaLas cuentas anuales del Valencia CF de la temporada 2025-26, que estarán a disposición de los accionistas y se presentarán el próximo 9 de diciembre en la Junta General, también dejan otros indicadores que permiten conocer la dimensión deportiva, social y empresarial de la entidad. Más allá de los resultados económicos, el documento recoge cifras sobre la Academia, el equipo femenino, la sostenibilidad, la actividad de la Fundació y el crecimiento de la masa social y digital del club. Y es que, junto a las cuentas, el Valencia CF facilita a sus socios una memoria social

Uno de los apartados destacados es el de la Academia VCF. El Juvenil A se proclamó campeón del Grupo VII de División de Honor por segundo año consecutivo y un total de 30 futbolistas de la cantera fueron convocados por sus respectivas selecciones nacionales. La expansión internacional también continúa: el club cuenta con nueve academias en siete países y abrió su primera sede en Oceanía, concretamente en Adelaide.

En cuanto al Valencia CF Femenino, la temporada estuvo marcada por el regreso a la Liga F. El equipo consiguió el ascenso el 30 de mayo de 2026, después de superar al Villarreal CF en la final del playoff.

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22 millones de seguidores y 455 trabajadores

El crecimiento también se refleja en las cifras sociales y digitales. El Valencia CF aumentó un 16% sus seguidores en redes sociales, hasta alcanzar los 22 millones, mientras que su canal de YouTube llegó al millón de suscriptores. El Business Club reúne cerca de 500 compañías y organizó 13 eventos durante el ejercicio.

La plantilla de personal del club también creció. La entidad cerró la temporada con 455 profesionales, 28 más que en el ejercicio anterior.

El apartado social

En el apartado social, las cuentas destacan el décimo aniversario del equipo inclusivo de la Fundació VCF, que cuenta con 65 jugadores repartidos en cuatro equipos. También se recogen más de 350 donaciones de sangre en una jornada celebrada en Mestalla, la entrega de juguetes a más de 300 niños hospitalizados y la donación de más de 14.500 unidades de material deportivo y escolar.

Las aportaciones económicas del Valencia CF a fundaciones, ONG y asociaciones ascendieron a 1,44 millones de euros. A esta cantidad se suman los 190.000 euros donados por los jugadores de la primera plantilla a la Fundació VCF.

La apuesta por la sostenibilidad

Por último, el documento incluye indicadores medioambientales. El 98,42% de la electricidad consumida por el club procede de fuentes renovables certificadas (placas solares) y el 34,34% del agua utilizada en la Ciutat Esportiva de Paterna procede de la reutilización de aguas pluviales. Además, el Valencia CF asegura haber destinado más de 600.000 euros a reducir su impacto ambiental.