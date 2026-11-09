David Torres 09 NOV 2026 - 09:45h.

La inversión en el Nou Mestalla, principal gasto

El Valencia CF acaba la 2025-26 con superávit, gracias a otros 30 millones de financiación y dispara la inversión en el Nou Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF afronta una nueva temporada marcada por dos grandes desafíos deportivos pero también económicos: mantener la estabilidad financiera de la entidad y completar la construcción y el traslado del Nou Mestalla. Las cuentas oficiales del ejercicio 2025-26 y el presupuesto presentado para la campaña 2026-27 que se someterán a votación en la Junta del 9 de diciembre, permiten conocer con mayor precisión cuál es la situación económica del club que preside Kiat Lim, cuánto dinero prevé ingresar y gastar y, sobre todo, cuál es el volumen de deuda que arrastra la entidad.

Así, en las cuentas generales de la entidad a las que ha tenido acceso ElDesmarque y que puedes descargar aquí, se especifica que el presupuesto del Valencia CF para la temporada 2026-27 es de 105,7 millones de euros, y que la previsión es cerrar el ejercicio con un resultado equilibrado, sin beneficios ni pérdidas. Si bien es cierto, lo más llamativo es que el Valencia CF necesita contabilizar 22,7 millones de euros por deterioros y resultados de enajenaciones —fundamentalmente operaciones relacionadas con la venta de activos, entre ellas venta de jugadores— para alcanzar un resultado de explotación positivo.

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Coste de plantilla: 70.8 millones

Para la temporada próxima, los 70,8 millones destinados a personal deportivo y no deportivo representan aproximadamente dos tercios de los ingresos de las operaciones. Con todo, el Valencia CF cerrará el ejercicio sin beneficios por el coste de su deuda. El coste financiero vuelve a ser uno de los grandes condicionantes de las cuentas del Valencia CF. El club presupuesta para la temporada 2026-27 un resultado financiero negativo de 15,223 millones de euros, una cantidad que absorbe exactamente los 15,223 millones de beneficio que espera obtener en el resultado de explotación.

Las cifras reflejan el peso que sigue teniendo la financiación del club y, especialmente, las operaciones vinculadas a la construcción del Nou Mestalla (el préstamo con Goldman Sachs).

592 millones de deuda: Goldman Sachs, Peter Lim...

El Valencia CF presenta a 30 de junio de 2026 una deuda financiera total de 592,8 millones de euros, de los cuales 551,84 millones corresponden a vencimientos a largo plazo y 40,97 millones a corto plazo. Dentro de la deuda a largo plazo se encuentran los 364,06 millones contabilizados como otros pasivos financieros, cuyo principal componente es el préstamo de Goldman Sachs destinado a financiar el Nou Mestalla; los 142,27 millones adeudados a entidades de crédito y los 42,09 millones correspondientes a empresas del grupo y asociadas, vinculados a Peter Lim y cuya capitalización está prevista en la próxima Junta General de Accionistas. La deuda bancaria, por su parte, debería enjugarse con los ingresos procedentes de la futura venta de Mestalla. A estas cantidades hay que añadir los 40,97 millones de deuda financiera a corto plazo. El club dispone de 16,59 millones de euros de efectivo.

El Valencia CF vuelve a cerrar un ejercicio con beneficios

Las cuentas anuales del ejercicio 2025-26, como ya avanzó ElDesmarque, reflejan un beneficio consolidado antes de impuestos de 2,43 millones de euros. Después de impuestos, el resultado se queda en 320.000 euros, frente a los 280.000 euros registrados en la temporada anterior. Es el tercer ejercicio consecutivo en el que el club obtiene beneficios, una continuidad que la entidad presenta como un avance hacia la estabilidad económica.

El crecimiento se apoya especialmente en los derechos de retransmisión, que generan 56,81 millones de euros, y en la comercialización, publicidad y patrocinios, que aportan 19,20 millones. Los ingresos por competiciones y abonados se mantienen en 26,45 millones, mientras que las tiendas alcanzan los 6,20 millones. A estas cantidades se suman 27,06 millones de beneficio por operaciones con jugadores, un 9,3% más que en la temporada precedente.

El Valencia CF necesita otros 30 millones para garantizar su liquidez

Uno de los datos más relevantes de las cuentas aparece en el apartado financiero. El Valencia CF ha formalizado una nueva financiación de 30 millones de euros que, según explica el club, complementa la financiación corporativa del ejercicio anterior y garantiza la liquidez suficiente para las operaciones corrientes del Grupo.

La operación llega en un contexto de mejora del fondo de maniobra. Excluyendo los activos y pasivos corrientes del Fondo de Titulización, el déficit pasa de 19,85 millones a 8,19 millones de euros. Son 11,66 millones de mejora, una reducción del 58,8%. La evolución es significativa si se compara con los 94,28 millones negativos que presentaba el club al cierre de 2023-24.

También mejora el resultado financiero, que pasa de 21,59 millones negativos a 13,43 millones negativos, una reducción del 37,78%. El tipo medio de interés bancario baja del 7,3% al 6,4%, gracias a las condiciones del préstamo de Goldman Sachs. Pese a estos avances, la nueva financiación de 30 millones evidencia la importancia de mantener recursos disponibles para atender el funcionamiento ordinario del club.

El gasto en fichajes y en ventas

En cuanto al mercado de fichajes, el club destinó 15,42 millones de euros a las incorporaciones de Sadiq, Ugrinic, Copete y Santamaría, mientras que ingresó 28,8 millones por las salidas de Mosquera, Yarek y Fran Pérez.

El Valencia reconoce en sus balances un aumento en gasto de plantilla deportiva desde los 72'8 millones de euros hasta los 80'8, siendo el coste de la plantilla inscribible de 69'5 por los 62'7 millones de euros en la temporada 24/25.

El Nou Mestalla dispara la inversión: 103,5 millones

El otro gran protagonista de las cuentas es el Nou Mestalla. Las altas de inmovilizado totales alcanzan los 103,52 millones de euros, frente a los 33,84 millones del ejercicio anterior. El Valencia CF atribuye este fuerte impulso inversor al avance del proyecto de su nuevo estadio y asegura que la financiación prevista cubre la totalidad de la construcción.

Para ello, el club cuenta con la financiación cerrada en el ejercicio anterior mediante el Fondo de Titulización, el préstamo participativo de LaLiga, que ya se ha utilizado al 100%, y la venta de la edificación terciaria, realizada en mayo de 2026.

Dentro de los hitos patrimoniales también destaca el ingreso de 11,27 millones de euros en la Tesorería Municipal para la ejecución del polideportivo de Benicalap. Se trata de otra de las partidas vinculadas al desarrollo urbanístico del entorno del nuevo estadio.

La llegada de Pitchwise y la deuda con Peter Lim

Las cuentas del ejercicio 2025-26 todavía no reflejan la entrada de Pitchwise en el accionariado del Valencia CF. La operación, que contempla la adquisición del 42% del capital social que actualmente está en manos de Meriton Holdings, tendrá su reflejo económico en el siguiente ejercicio.

En paralelo, la Junta General de Accionistas contempla una operación relevante para la estructura financiera del club: la capitalización de más de 41,9 millones de euros en primas de emisión correspondientes a los créditos que Meriton mantiene con el Valencia CF. La operación permitirá transformar esos créditos en capital social, modificando la composición del patrimonio neto de la sociedad.

Se trata de un movimiento importante para entender la relación financiera entre Peter Lim y el Valencia CF y para analizar cómo queda el balance de la entidad una vez se ejecute la operación.

Las cuentas dibujan así una fotografía económica con luces y sombras: tres ejercicios consecutivos con beneficios, una mejora de los principales indicadores financieros y una inversión histórica en el nuevo estadio, pero también nuevas necesidades de financiación para garantizar la liquidez y una deuda que sigue condicionando el futuro del club.