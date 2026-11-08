Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 21:34h.

La RFEF lo ha anunciado en su página web

Pellegrino Matarazzo ya anticipó su más que posible ausencia de la convocatoria

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Ander Barrenetxea se ha caído definitivamente de la lista de España para los partidos de la UEFA Nations League ante República Checa e Inglaterra. El extremo de la Real Sociedad se retiró lesionado durante el partido frente al Rayo Vallecano tras dar una asistencia precisa a Orri Óskarsson que propició el triunfo del conjunto txuri urdin. Y será precisamente otro futbolista que estaba disputando ese mismo partido, pero con la camiseta rayista, quien ocupe su puesto con la Selección durante este parón: hablamos de Jorge de Frutos. Así lo ha anunciado hace escasos minutos la Real Federación Española de Fútbol, mediante un comunicado en su página web.

De este modo, el jugador del Rayo Vallecano deberá incorporarse a la concentración de la selección este lunes 9 de noviembre a partir de las 13.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Al realizar un control orientado en el minuto 71, Barrenetxea notó un pinchazo en la parte posterior de un muslo que le impidió continuar y abandonó el terreno de juego con lágrimas en los ojos.

El regreso de Jorge de Frutos con España tras la lesión de Barrenetxea

Por su parte, Jorge De Frutos debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 2025 en un partido contra Turquía. Entró en el minuto 68 para reemplazar a Pedri. Este año, con el Rayo, ha sido titular en los nueve partidos que ha jugado con un saldo der dos goles y dos asistencias.

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Así las cosas, la selección española, que afronta la próxima semana sus dos últimos compromisos de la Liga de Naciones, se concentra este lunes y a las 19.00 tendrá su primera sesión de entrenamiento abierta al público. El primero de los dos partidos de esta fecha FIFA será el próximo jueves, 12 de noviembre, frente a la República Checa a las 20.45 horas.