Fran Fuentes 08 NOV 2026 - 20:50h.

El técnico estadounidense afirma que el estado del capitán txuri urdin es complejo y espera a las pruebas médicas con el extremo

Matarazzo lamenta la lesión de Sarr y el problema de salud de Oyarzabal: "Veremos mañana"

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Pellegrino Matarazzo ha comparecido tras el triunfo de la Real Sociedad frente al Rayo Vallecano, en el que se ha lesionado Ander Barrenetxea. Más allá de valorar el encuentro, el técnico estadounidense ha valorado la lesión del extremo y el estado de salud de Mikel Oyarzabal, que podrían perderse la llamada de España debido a sus respectivos problemas. A continuación, sus palabras:

Valoración del encuentro: "Sí, no ha sido un partido fácil. Creo que hemos empezado muy bien y, en líneas generales, hemos hecho una buena primera parte, en la que hemos generado muchas ocasiones y situaciones para crear todavía más peligro. Orri ha tenido dos de las mejores oportunidades del primer tiempo, en el segundo o tercer minuto, y también la jugada en la que Take pone un balón atrás, que es otra ocasión clarísima. No hemos conseguido adelantarnos en el marcador y la segunda parte ha estado mucho más igualada y abierta. Ellos han tenido una ocasión muy clara en el minuto 63, cuando no hemos seguido al hombre que entraba en el área. Ha rematado desde una posición centrada, a unos once o doce metros de la portería. Pero nosotros hemos marcado un gol precioso. ¡Qué pase de Barrenetxea a Orri! Ha empezado la jugada prácticamente en nuestra propia área y la ha terminado en la contraria. Sufrir también forma parte del fútbol. Un equipo como el Rayo, que trabaja muchísimo, presiona muy bien y tiene mucha movilidad en la construcción del juego, te obliga a invertir mucha energía. No siempre es fácil generar veinte ocasiones perfectas y jugar el mejor fútbol. Ellos acumulan muchos jugadores en su propia área y, a veces, tienes que sufrir para ganar. Creo que hoy lo hemos hecho. Hemos trabajado muy duro y hemos puesto muchísimo esfuerzo en el partido. Es muy importante ganar este tipo de encuentros. Cuando tu ataque no funciona como te gustaría, necesitas conceder muy pocas ocasiones, y creo que hoy lo hemos conseguido. Estoy muy contento por los tres puntos".

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Cómo está Barrenetxea: "Sí, tiene una lesión, pero todavía no sabemos exactamente cuál es su gravedad. Necesitamos hacerle una resonancia magnética para comprobarlo. Es una pena, porque Barrenetxea estaba en un momento muy bueno. Incluso hoy ha hecho un gran partido, ganando duelos cerca del área y dando la asistencia del gol. Ha sido un jugador muy importante para nosotros en los últimos encuentros. Pero volverá y lo hará más fuerte. Estoy seguro de ello.

Cansancio del equipo: "Es posible. No sé si tiene que ver con que estamos al final de este periodo de tantos encuentros. Hoy hemos hecho siete cambios en el once inicial, así que había muchos jugadores frescos. Como he dicho antes, hemos tenido que invertir mucha energía en la presión. Hemos presionado arriba y, en general, ha sido un partido muy intenso. Sí que he notado que hacia el final hemos perdido algo de fuerza. No sé si se debe a que hemos tenido muchos partidos consecutivos o si es algo relacionado exclusivamente con este encuentro. Todavía no estoy seguro. Pero hemos jugado ocho partidos en las últimas semanas, cuatro semanas con ocho encuentros son muchos partidos. Estoy contento con el rendimiento y con el crecimiento del equipo, así como con el de muchos jugadores que han ido encontrando su mejor nivel. Cinco victorias en ocho partidos es algo muy destacable. Estoy satisfecho con esta última etapa. Ahora toca descansar, al menos a los jugadores que no se marchan con sus selecciones, y después regresar con mucha fuerza para afrontar la siguiente fase".

Portería a cero: "Estoy contento por los tres puntos. Eso es lo que más feliz me hace. A veces no es fácil generar ocasiones. Ya lo vimos en el último partido contra el Lyon, donde tuvimos dificultades para aprovechar los espacios, encontrar precisión en el último tercio y generar peligro. Hoy también nos ha costado, aunque por motivos diferentes: había menos espacios y ellos acumulaban muchos jugadores en su área. Cuando las cosas no salen bien en ataque, necesitas defender y conceder muy pocas ocasiones. Creo que hoy lo hemos conseguido. En la segunda parte hemos concedido algunas oportunidades, pero hemos defendido como equipo, igual que hicimos contra el Lyon. Estoy contento con el rendimiento defensivo de estos dos últimos partidos".

Buen partido de Zubeldia y Aihen, poco habituales: "Es una noticia fantástica. Es estupendo. Igor ya hizo un gran partido contra el Lyon y ahora ha encadenado dos encuentros consecutivos a un nivel altísimo. Ha sido muy estable, liderando al equipo con su intensidad, sus duelos y su comunicación. Aihen llevaba varias semanas sin jugar y ha vuelto a entrar en el equipo con un partido fantástico. Estoy muy contento por ello. Ahora mismo tenemos muchos jugadores que están conectados con el equipo y con el grupo, y eso es muy importante para afrontar una temporada tan larga, con tantos partidos.

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El partido de Óskarsson: "Ha trabajado muchísimo, ha realizado muchos desmarques, ha protegido muchos balones y ha liberado mucha presión con sus movimientos en profundidad. Eso sí, debería haber marcado una ocasión en la primera parte. Pero ha hecho un gran partido para nosotros y ha vuelto a marcar el gol del 1-0. Estoy muy contento con el nivel que está mostrando actualmente. Estoy seguro de que continuará así con su selección, regresará sano y seguirá en esta línea.

Cómo está Oyarzabal: "No se encuentra bien. Ha estado enfermo por un virus, con anginas. Hoy estaba realmente mal. Esta mañana no había ninguna posibilidad de que pudiera formar parte del equipo. Además, todavía tenía algunas molestias en la espalda. Veremos si finalmente puede marcharse con la selección. No tengo más información sobre cuál será la decisión".

Quintos al parón: "Estoy contento con la cantidad de puntos que tenemos. Pero, dicho esto, tenemos que continuar. Queremos mantener unos estándares muy altos y alcanzar nuestro máximo nivel en todas las competiciones. Creo que estamos siguiendo un buen camino".