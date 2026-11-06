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La Selección de Euskadi ya tiene convocatoria, con gran representación de Athletic Club y Real Sociedad

Jagoba Arrasate en su reestreno con Osasuna
Jagoba Arrasate con Osasuna. LALIGA
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La Federación Vasca de Fútbol ha dado a conocer, a última hora de este viernes, la convocatoria de Jagoba Arrasate para el encuentro que enfrentará el próximo sábado en San Mamés a Euskal Selekzioa y Venezuela. El choque está fijado para las 20:00 horas y contará con una amplia representación del fútbol vasco.

Entre los 22 futbolistas citados destacan los jugadores del Athletic Club y la Real Sociedad, que aportan cuatro y cinco representantes, respectivamente. También hay presencia de Osasuna, Alavés, Racing, Málaga, Sevilla, Arsenal, Udinese y Bolton en una lista que combina experiencia y juventud.

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La lista de Jagoba Arrasate para Euskadi:

  • Porteros:
  • Aitor Fernández (Osasuna)
  • Kepa Arrizabalaga (Arsenal)
  • Defensas:
  • Jon Pacheco (Real Sociedad)
  • Einar Galilea (Málaga)
  • Dani Vivian (Athletic Club)
  • Iñigo Arguibide (Osasuna)
  • Igor Zubeldia (Real Sociedad)
  • Aihen Muñoz (Real Sociedad)
  • Hugo Rincón (Athletic Club)
  • Johaneko Louis-Jean (Athletic Club)
  • Centrocampistas:
  • Beñat Turrientes (Real Sociedad)
  • Pablo Ibáñez (Alavés)
  • Ander Guevara (Alavés)
  • Jon Guridi (Sevilla)
  • Mikel Jauregizar (Athletic Club)
  • Asier Osambela (Osasuna)
  • Delanteros:
  • Kike Barja (Osasuna)
  • Iñigo Vicente (Racing)
  • Oihan Sancet (Athletic Club)
  • Asier Villalibre (Racing)
  • Unai Gómez (Udinese)
  • Gaizka Larrazabal (Bolton)
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