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La Selección de Euskadi ya tiene convocatoria, con gran representación de Athletic Club y Real Sociedad
La Selección de Euskadi, liderada por Jagoba Arrasate, jugará el próximo sábado ante Venezuela
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La Federación Vasca de Fútbol ha dado a conocer, a última hora de este viernes, la convocatoria de Jagoba Arrasate para el encuentro que enfrentará el próximo sábado en San Mamés a Euskal Selekzioa y Venezuela. El choque está fijado para las 20:00 horas y contará con una amplia representación del fútbol vasco.
Entre los 22 futbolistas citados destacan los jugadores del Athletic Club y la Real Sociedad, que aportan cuatro y cinco representantes, respectivamente. También hay presencia de Osasuna, Alavés, Racing, Málaga, Sevilla, Arsenal, Udinese y Bolton en una lista que combina experiencia y juventud.
La lista de Jagoba Arrasate para Euskadi:
- Porteros:
- Aitor Fernández (Osasuna)
- Kepa Arrizabalaga (Arsenal)
- Defensas:
- Jon Pacheco (Real Sociedad)
- Einar Galilea (Málaga)
- Dani Vivian (Athletic Club)
- Iñigo Arguibide (Osasuna)
- Igor Zubeldia (Real Sociedad)
- Aihen Muñoz (Real Sociedad)
- Hugo Rincón (Athletic Club)
- Johaneko Louis-Jean (Athletic Club)
- Centrocampistas:
- Beñat Turrientes (Real Sociedad)
- Pablo Ibáñez (Alavés)
- Ander Guevara (Alavés)
- Jon Guridi (Sevilla)
- Mikel Jauregizar (Athletic Club)
- Asier Osambela (Osasuna)
- Delanteros:
- Kike Barja (Osasuna)
- Iñigo Vicente (Racing)
- Oihan Sancet (Athletic Club)
- Asier Villalibre (Racing)
- Unai Gómez (Udinese)
- Gaizka Larrazabal (Bolton)