La Selección de Euskadi ya tiene convocatoria, con gran representación de Athletic Club y Real Sociedad

Alberto Cercós García 06 NOV 2026 - 23:33h.

La Selección de Euskadi, liderada por Jagoba Arrasate, jugará el próximo sábado ante Venezuela

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La Federación Vasca de Fútbol ha dado a conocer, a última hora de este viernes, la convocatoria de Jagoba Arrasate para el encuentro que enfrentará el próximo sábado en San Mamés a Euskal Selekzioa y Venezuela. El choque está fijado para las 20:00 horas y contará con una amplia representación del fútbol vasco.

Entre los 22 futbolistas citados destacan los jugadores del Athletic Club y la Real Sociedad, que aportan cuatro y cinco representantes, respectivamente. También hay presencia de Osasuna, Alavés, Racing, Málaga, Sevilla, Arsenal, Udinese y Bolton en una lista que combina experiencia y juventud.

La lista de Jagoba Arrasate para Euskadi: