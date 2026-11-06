Alberto Cercós García 06 NOV 2026 - 22:25h.

David Gordo, seleccionador español sub21, ha convocado a Mendonza

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Rodrigo Mendoza afronta una temporada complicada en el Atlético de Madrid. El centrocampista murciano aterrizó en el Metropolitano el pasado mes de febrero, durante el mercado de invierno del curso pasado, con la ilusión de hacerse un hueco en los planes de Diego Pablo Simeone, pero la competencia en la medular rojiblanca está complicando que esas oportunidades lleguen de manera más regular. Después de comenzar el curso con protagonismo, incluso siendo titular ante el Málaga y el Villarreal, el joven futbolista fue perdiendo presencia hasta desaparecer prácticamente de las rotaciones durante varias semanas. Una situación complicada para un jugador que llegó dispuesto a dar un salto importante en su carrera.

Los números reflejan las dificultades que está encontrando para tener continuidad. Mendoza acumula 156 minutos repartidos en seis encuentros oficiales: 141 en LaLiga y otros 15 en la Champions League. Durante septiembre se quedó sin oportunidades y tuvo que esperar hasta octubre para recuperar cierto protagonismo. Su participación en los últimos compromisos ha sido intermitente, aunque sus apariciones ante el Espanyol, el Deportivo y el Bayern de Múnich han permitido a Simeone volver a darle algo de confianza. Todavía está lejos de convertirse en una alternativa habitual, pero busca aprovechar cada oportunidad para convencer al técnico argentino.

Rodrigo Mendoza, una debilidad para David Gordo

Mientras tanto, hay un lugar donde Rodrigo Mendoza sí tiene garantizada la confianza de su entrenador: la selección española sub-21. David Gordo ha vuelto a incluir al centrocampista en su convocatoria para el próximo parón internacional, confirmando que sigue siendo una pieza importante en sus planes. El seleccionador conoce perfectamente sus condiciones y, durante su comparecencia ante los medios, no ha escondido la predilección que siente por el futbolista del Atlético. "Es una de mis debilidades", ha llegado a reconocer en rueda de prensa.

"Tiene un nivel futbolístico espectacular, es un jugador tremendo. Ve muy bien todas las situaciones, es muy completo. Puede jugar de 6, de 8 e incluso más cerca del área por la calidad que tiene", reconocía el seleccionador español. El técnico también recordó que llegó a la anterior concentración con pocos minutos en su club y espera que ahora pueda ofrecer todavía más. Mendoza tendrá dos oportunidades para seguir creciendo con la Rojita: España recibirá a Japón el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas, en Almendralejo, y visitará a Albania el martes 17, también a las 19:00, en Tirana. Dos amistosos para preparar el Europeo de 2027 y una nueva oportunidad para reivindicarse.