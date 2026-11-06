Joaquín Anduro 06 NOV 2026 - 19:28h.

Antonio Hidalgo repasa la actualidad del Deportivo antes de visitar al Espanyol

La afición del Deportivo estalla contra Leo Román en pleno partido y pide a Antonio Hidalgo "una decisión radical"

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El RC Deportivo de A Coruña se mide este sábado al RCD Espanyol de Eder Sarabia a pesar de que el vasco aún no se pueda sentar en el banquillo y Antonio Hidalgo ya se refiere al estilo que intentará buscar. El técnico deportivista, en sala de prensa, ha mandado el pésame por el fallecimiento de Jesús de Miguel y, tras no querer valorar la posible convocatoria de Yeremay para la selección española, ha explicado la gestión con ocho futbolistas pidiendo cautela con los regresos de Marc Casadó y Aubameyang.

Antonio Hidalgo, en la previa del Espanyol-Deportivo

Pésame por Jesús de Miguel: "Primero de todo, mandar el pésame a la familia de Jesús. Yo creo que ha sido un palo gordo, una situación muy impactante. Le mando todo el cariño a la isla. Tengo a gente conocida en el club, en la isla, y sé que lo están pasando mal. No es fácil de digerir que uno de los tuyos y un compañero haya fallecido en la situación que le pasó a Jesús. Yo creo que para mí fue muy impactante, en el momento de estar viendo el partido, enterarme al día siguiente, porque te pones a pensar que podrías haber sido tú en algún momento de tu carrera o alguno de los nuestros. Es una situación que yo no la he vivido en el mundo del fútbol y, por eso, estar muy cerca de la familia, de la mujer en ese caso, de los padres, de la hija, que uno se pone a pensar en lo suyo y le vienen situaciones difíciles de entender y de comprender. Son momentos duros en los que tenemos que estar juntos, sabiendo que un compañero ha perdido la vida haciendo lo que más le gustaba. Y, bueno, pues todo mi cariño, toda mi comprensión y estar para lo que puedan necesitar".

Posible aplazamiento de la jornada: "Bueno, yo no sé si es lo mejor o no. Evidentemente, este mundo no para y, en el mundo en el que estamos instalados, todo va muy rápido y no hay momento de parar. Y seguramente, tal y como está la sociedad de hoy en día, deberíamos pararnos un poco a pensar todo lo que está sucediendo. A partir de ahí, he visto o he leído lo que se va a hacer en el partido y me parece que es un homenaje grande hacia él. Jugadores que han luchado por estar, o hemos luchado por estar, en el mundo profesional, lejos de nuestra familia, y que le haya pasado esa situación es difícil de digerir".

Momento de Casadó en su recuperación: "Marc está con muchísimas ganas, que al final en una lesión como la que ha tenido es lo principal. A partir de ahí, tenemos que ir viendo los momentos en los que pueda estar. Está completando entrenamientos con absoluta normalidad y tenemos que tener ese punto de cautela, sabiendo también que hay un parón por medio pronto, para darle también su tiempo. Vamos a ver cómo acaba el entrenamiento de hoy y tomaremos la decisión de si puede venir convocado".

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Regreso adelantado de Casadó: "Sí, se ha hablado un poco con él. Él se encuentra bien, se encuentra con ganas, su cabeza le empuja mucho hacia adelante. Los doctores dicen que eso está soldado. Veremos a ver cuántas o cuánto queremos arriesgar en esa situación pero yo le veo contento y eso es importante. Hablaré con él también".

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Optimismo tras las recuperaciones de Aubameyang y Casadó: "Bueno, ellos, tanto Auba como Marc, eran muy optimistas. Nosotros, seguramente, ya hablando un poco con los doctores, seguramente éramos algo menos por los plazos que tienen esas lesiones. Pero también tenemos que tener cautela a la hora de gestionar las cargas y cómo volver. Al final son semanas fuera del día a día de entrenamiento. Luego, tampoco hay que sobrecargar esas lesiones, que luego vienen temas musculares. Hay que tener cuidado y eso es lo que intentaremos gestionar".

Cómo está Aubameyang tras su reaparición: "Fue una sorpresa para todos. Le veíamos y hablábamos con él y él estaba muy convencido de que iba a llegar para el partido del otro día. Tenerle cerca y tenerle en el campo es un plus para nosotros, nos da un salto grande y, a partir de ahí, es lo que acabo de decir de Marc: ir con esa cautela también de las cargas. Veremos para cuánto puede estar disponible mañana".

Titularidad de Aubameyang: "Son situaciones que podemos ver. Lo que digo es que hay que tener un poco también de cautela. Lo dije en la rueda de prensa anterior al otro día y lo vuelvo a repetir aquí: hay que hablar mucho con ellos y cómo se van encontrando. Ahora es más cómo se van encontrando físicamente después de hacer el esfuerzo que hizo el otro día y ver en qué situación le podemos tener mañana".

Pruebas con Mella y Yeremay y cómo le satisface: "Bueno, que al final eso nos da más posibilidades, nos abre el abanico de ser algo más imprevisibles para el rival. Jugadores que se van adaptando a diferentes posiciones y yo creo que eso habla bien del grupo".

Éder Sarabia, nuevo entrenador del Espanyol: "Sí, la verdad que la preparación de esta semana es algo diferente porque vas un poco a ciegas, no sabes exactamente lo que te puedes encontrar. Evidentemente, todos conocemos a Éder y cómo quiere que sus equipos puedan jugar, qué ideas pueden tener. Uno se puede hacer una idea en la cabeza de lo que se puede encontrar mañana pero, evidentemente, hasta que no empiece a rodar el balón, no sabremos exactamente lo que va a pasar. Yo creo que también ahí nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación, poder contemplar diferentes opciones y, a partir de ahí, sabiendo que va a ser un partido complicado, con una plantilla con mucho talento, que ahora con el cambio de entrenador van a tener ese plus de activación. Entiendo que el estadio va a empujar muchísimo mañana, especialmente en los primeros minutos, y, a partir de ahí tenemos que tener ese punto de concentración que tienes que tener en todos los partidos".

Qué paso le falta a Yeremay para llegar a la selección: "Bueno, a partir de ahí, yo siempre le empujo. Yo creo que él está dando pasos hacia adelante, sobre todo en la comprensión del juego y de poder jugar en diferentes situaciones. El trabajo sin balón ha mejorado muchísimo y nos da en esa primera presión y el otro día, con esa presión que él tuvo, tuvo una situación clarísima de gol. Él va dando pasos adelante, está tranquilo, va entendiendo poco a poco cómo va el mundo profesional y yo cada vez le veo mejor y eso le va a acercar a sus objetivos".

¿Está Yeremay para la selección?: "Yo pienso mañana, a ver cómo lo voy a ver mañana en el partido. Estoy pensando qué nos va a dar mañana, qué hacer con y sin balón en esa situación, y no pienso más allá".

Posible titularidad para Adama Traoré: "Sí, evidentemente es una opción, como cualquier otro compañero que pueda tener opciones de jugar. A partir de ahí, estamos trabajando muchísimo con Adama en todos los aspectos, con y sin balón, para poder ir mejorando en todas las facetas. Es un jugador diferencial, lo estamos viendo cada semana y le empujamos a ello cada minuto".

Regreso de Zakaria: "Yo creo que cada vez está más cerca, él tiene muchísimas ganas. No sé exactamente decirte cuándo pero tiene pinta de que va a ser pronto y encantado de tenerle de vuelta en cuanto eso pase".

Análisis del arranque de temporada: "Bueno, ahí tengo dos puntos de vista. Uno, que es una habilidad que creo que el equipo está transmitiendo muy buenas sensaciones, que está compitiendo muchísimo contra todo el mundo, que se está adaptando y es capaz de ser protagonista en muchos partidos. Evidentemente, el perfil de jugadores que tenemos, especialmente en nuestro inicio, nos da pie a poder tener ese dominio y en campo rival también. Y luego, sabiendo la dificultad y la igualdad. Una victoria te pone cuatro o cinco puestos hacia arriba y no ganar el otro día te ponía en una situación delicada y seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Tener ese punto o esa dosis de realidad, que todo cambia muchísimo. Estoy muy contento con los jugadores. Mañana tenemos un partido dificilísimo contra un rival que nos va a poner en estrés continuo y, a partir de ahí, ir mejorando siempre".

Cómo está Leo Román y probabilidad de cambio en la portería: "Ellos van a ser los primeros que van a saber el once una hora y media antes del partido. Todas las situaciones, y no solo en la portería, intentamos mejorarlas con un trabajo en el campo, a través de vídeo, intentando mejorar esas situaciones y, a partir de ahí, pues con normalidad".

Gran adaptación de Loureiro a la Primera División: "Yo creo que lo mejor que tiene es la capacidad de adaptarse a cualquier situación que le va viniendo. Es capaz de adaptarse y de ir mejorando en lo que se le va pidiendo. Es un jugador muy versátil, que te puede jugar en diferentes posiciones y, para un entrenador, eso es oro puro. Estoy encantado de estar con él, llevamos mucho tiempo juntos, pero lo que más me pone contento es la exigencia, la veteranía que va teniendo, cómo va manejando todas esas situaciones... Empezó no jugando, jugó un partido o dos, luego dejó de jugar y ha vuelto a empujar otra vez para estar. Él siempre está disponible y, para un entrenador, eso es una bendición".

Gestión con Noubi tras perder protagonismo: "A ver, es una situación que hemos hablado muchísimas veces. Tenemos seis centrales para dos puestos. Lo que hablo mucho con ellos es que el nivel de competitividad de la plantilla ha subido muchísimo. Las incorporaciones que hemos hecho tienen un nivel altísimo, en algunos casos de ellos con una trayectoria brutal y, en ese caso, en la línea defensiva nos ha venido Pela. Ahí le tenemos que sumar a los jugadores que ya teníamos, más la juventud de Bright, que también ha sido una gran irrupción. Ir trabajando y hablo mucho con ellos, con Lucas también, de lo que tiene que ir viendo y cómo se puede ir gestionando esa situación. Los jugadores muchas veces piensan que ellos tienen mucha culpa de por qué no juegan y seguramente es más sencillo, porque hay un entrenador que toma diferentes situaciones y ellos no pueden controlar. Cuando eres capaz de saber eso y entender eso, todo es mucho más llevable. Evidentemente, todos los jugadores quieren jugar y entiendo el cabreo y la frustración de todos ellos cuando no juegan, pero es importante, y lo he dicho muchísimas veces, que cada uno de los que estamos aquí tenemos que aceptar el rol que nos va tocando, empujando y esperando cuando te pueda tocar".

Estado de Bright Ede: "Bright ya está completando partes de entrenamiento. Arriesgar habiendo un parón por delante y sabiendo que después del parón va a estar en perfectas condiciones, creemos que no tenía sentido y creemos que para la vuelta del parón va a estar perfecto".