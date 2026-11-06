Joaquín Anduro 06 NOV 2026 - 14:47h.

Los 24 hombres llamados por David Gordo para los amistosos de la sub 21

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La Selección Española sub 21 afronta su preparación para el Europeo de la categoría del verano que viene en Serbia y Albania con la nueva convocatoria ofrecida este viernes por David Gordo para los amistosos ante Japón y precisamente el combinado albanés. Una lista con varios jugadores que ya saben incluso lo que es ser llamados con la absoluta, como Carlos Espí, Fresneda, Gonzalo García o Jon Martín, y con novedades con respecto a la anterior citación en septiembre.

David Mella, Thiago Pitarch, Cristhian Mosquera o Dani Rodríguez son algunos de los futbolistas que son novedades en esta convocatoria de David Gordo con respecto a la última llamada del seleccionador. De ella se caen los lesionados Jesús Rodríguez o Xavi Espart, otros jugadores como Fran González, Rafa Obrador, Jan Virgili o Mario Martín o el caso de Jacobo Ramón, que se estrenará con la absoluta por su gran rendimiento en el Como.

España sub 21 se medirá a Japón el próximo viernes 13 de noviembre en Almendralejo y el martes 17 se enfrentará a Albania en Tirana en los últimos compromisos de 2026. La lista puede estar sujeta a cambios ante posibles lesiones o 'ascensos' a la absoluta tal y como sucediera con Iván Fresneda o Carlos Espí en la última ventana internacional.

La convocatoria de David Gordo para España sub 21

Porteros: Salvi Esquivel (Atlético de Madrid), Manu González (Betis), Bruno Iribarne (Burgos).

Defensas: Iván Fresneda (Sporting de Portugal), Ángel Ortiz (Betis), Rafa Garrido (Málaga), Jon Martín (Real Sociedad), Cristhian Mosquera (Arsenal), Juanma Herzog (Las Palmas), Yarek Gasiorowski (PSV), Álex Valle (Como), David Mella (Deportivo).

Centrocampistas: Chema Andrés (Brighton), Marc Bernal (Barcelona), Thiago Pitarch (Real Madrid), Peio Canales (Athletic), Rodrigo Mendoza (Atlético de Madrid), Fer López (Wolves).

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Delanteros: Iker Bravo (Watford), Pablo García (Racing de Santander), Javi Hernández (Espanyol), Gonzalo García (Fulham), Carlos Espí (Real Madrid), Dani Rodríguez (Dinamo Zagreb).