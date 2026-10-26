Lesión de Xavi Espart: parte médico y tiempo de baja con el Barcelona

Ángel Cotán 26 OCT 2026 - 13:55h.

El club azulgrana le perderá para varios encuentros

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La del pasado domingo no fue ni mucho menos la noche del FC Barcelona. El equipo de Hansi Flick fue desnaturalizado por un Real Madrid que supo a qué jugar en todo momento. Además de la derrota ante el eterno rival, el conjunto azulgrana suma otra mala noticia. Según han confirmado las pruebas médicas, Xavi Espart está lesionado.

Parte médico, lesión y tiempo de baja de Xavi Espart en el Barcelona

Este es el parte médico emitido por el club: "Las pruebas realizadas han confirmado que Xavi Espart sufre una lesión en la sindesmosis del tobillo derecho como consecuencia de una acción traumática con un jugador rival durante el partido contra el Real Madrid. El tiempo estimado de baja es de aproximadamente siete semanas".

El defensa del Barcelona Xavi Espart estará unas siete semanas de baja tras sufrir una lesión de la sindesmosis del tobillo derecho en el último clásico de LaLiga EA Sports ante el Real Madrid, según han informado este lunes los servicios médicos del club catalán.

En el encuentro disputado este domingo en el Spotify Camp Nou (1-2), Espar tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 30 de partido tras una entrada de Tchouaméni, y fue sustituído por Alejandro Balde.

La baja del lateral catalán agrava los problemas del técnico, Hansi Flick, para confeccionar una defensa de garantías en los próximos partidos, pues también están lesionados Eric García, Andreas Christiansen y Jules Kounde.