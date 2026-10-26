Las estrellas que no viajan a la Gala del Balón de Oro: de Vinícius a Messi

Juan Pérez 26 OCT 2026 - 17:29h.

El gran asterisco es Leo Messi

La persecución del Balón de Oro: Mbappé vs Lamine Yamal en la mejor película hecha con la IA

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Los trece galardones que se entregan en Londres en la Gala del Balón de Oro dejan un listado de personalidades que van más allá del premio principal, y en ese vacío abundan las ausencias. Candidatos, lesionados, presidentes y entrenadores que forman parte de la élite de algunos de los mejores equipos del mundo no van a estar presentes, una lista en la que aparecen jugadores top de FC Barcelona y Real Madrid así como algunos de sus altos cargos.

El repaso a los asistentes a la Gala del Balón de Oro deja a todos los grandes candidatos alrededor del gran secreto entre los tres grandes nombres: Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Los tres van a estar presentes así como otros grandes jugadores que están en el top 10, pero no todas las vinculaciones oficiales acompañan a las estrellas para formar parte del espectáculo.

El Real Madrid hace tiempo que le dio luz verde a Kylian Mbappé para estar en Londres después de la marcha atrás con Vinícius hace un par de años. Aún así el brasileño no estará presente así como tampoco Courtois, Bellingham o el propio Florentino Pérez, que al parecer que no estará finalmente, pero la expedición blanca tiene nombres como los de Marc Cucurella, Diomande y Emilio Butragueño entre otros.

En el caso del FC Barcelona la gran ausencia es Pau Cubarsí, que parece alejarse del Trofeo KOPA y se queda en Cataluña para descansar. Aún así la flota blaugrana deja muchos nombres como Lamine Yamal, Rodri y Joan García así como Joan Laporta y varios directivos. El que parece que no estará es Hansi Flick.

El que también está ya en las inmediaciones de la Gala es Harry Kane, que llega acompañado de múltiples compañeros del Bayern (Michael Olise, Dayoy y Upamecano entre otros), pero también está el presidente bávaro Herbert Hainer.

Los rumores sobre Messi: ausencia o sorpresa invitada

Leo Messi estaría en todas las quinielas de haber ganado a España en la final del Mundial 2026 a pesar de competir en Estados Unidos, pero la derrota de Argentina le deja en un segundo peldaño. Esa puede ser la razón por la que muchos rumores han empezado a viajar en las últimas horas sobre la más que posible ausencia del mito de la albiceleste.

Otros referentes como Zidane o Mourinho parece que tampoco estarán, aunque quizás hay alguna sorpresa de última hora si deciden escaparse independientemente de los viajes de sus clubes.