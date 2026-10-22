El Real Madrid levanta el veto y acudirá al Balón de Oro 2026 dos años después del plantón

L'Équipe asegura que habrá "varios jugadores" en la gala de Londres

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El Real Madrid levanta el veto al Balón de Oro. Tres años después de su última asistencia y dos años después de su plantón tras enterarse de que no lo ganaría Vinícius, el club blanco ha decididor poner fin a su guerra con el galardón y asistirá a la gala del próximo lunes 26 de octubre en Londres, según ha adelantado el diario francés L'Équipe.

"Tras boicotear las dos últimas ceremonias del Balón de Oro, en 2024 y 2025, el Real Madrid ha decidido asistir a la prevista para el lunes 26 de octubre en Londres, donde se espera la presencia de varios jugadores del club", asegura el mencionado diario.

Su regreso a la gala, que este año se celebrará en la capital británica, se produce justo cuando uno de sus jugadores tiene serias opciones de ganarlo. En este caso, ha sido Kylian Mbappé quien ha hecho autocampaña para lograr el galardón, asegurando en numerosas entrevistas durante las últimas semanas que es el gran merecedor del trofeo por su rendimiento durante el pasado curso.

Además, entre los 30 nominados este curso también aparecen Jude Bellingham, Vinícius y Marc Cucurella, aunque el lateral no pertenecía a la disciplina blanca la pasada campaña. Yan Diomande está nominado a mejor jugador joven y Thibaut Courtois, a mejor portero. Además, Caroline Weir está nominada al Balón de Oro en la categoría femenina y Felicia Schröder, a mejor jugadora joven.

Cabe recordar que el Real Madrid no estuvo en la gala de 2025 y tampoco en la de 2024, en la que lo tenía todo organizado para viajar a París. En el club blanco estaban convencidos de que Vinícius se llevaría el galardón, pero se enteraron subiéndose al avión de que finalmente Rodrigo Hernández iba a ser el ganador, algo que no caló nada bien dentro de la entidad ni del propio futbolista. Aquello provocó un boicot total a los organizadores durante ese mismo año y el posterior, pues consideraban que les habían faltado el respeto.

Los tres favoritos al Balón de Oro 2026

Mbappé es uno de los candidatos, aunque las principales opciones para lograr el galardón apuntan a Harry Kane y Lamine Yamal. El inglés ha firmado un curso sobresaliente con el Bayern, con el que logró la Bota de Oro y un total de 61 goles, y también con Inglaterra, que quedó tercera en el Mundial 2026.

Lamine destaca por su curso sobresaliente a nivel individual y colectivo con el Barça y, sobre todo, por ser uno de los campeones del mundo con España, aunque en su contra hay que decir que su torneo mundialista fue bastante discreto.

Y en cuanto a Mbappé, parte con una desventaja evidente: no ganó ni un solo título la pasada campaña, ni con el Real Madrid ni con una Francia que perdió ante los ingleses en el Mundial por el tercer puesto. Su gran argumento son sus 41 goles con el Real Madrid, lejos de las cifras de Kane, y sobre todo sus diez goles durante el torneo mundialista.

Ninguno de los tres, eso sí, fue campeón de la Champions League. Un torneó que sí ganó Fabián Ruiz, al igual que el Mundial, siendo el único futbolista que ha logrado los dos grandes trofeos el mismo curso, aunque a priori sin tantas opciones de llevarse el galardón. Jugadores como Rodrigo Hernández o Kvaratskhelia también han hecho méritos para estar entre los candidatos.