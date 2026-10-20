Javi Rayo 20 OCT 2026 - 09:51h.

El delantero del Real Madrid ha aparecido en un programa de la televisión francesa

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Kylian Mbappé y Lamine Yamal son los dos grandes favoritos para ganar el Balón de Oro 2026. El delantero francés ha aparecido en un conocido programa francés y le ha tocado hacer las veces de actor ¿Lo más surrealista? Que le ha tocado interpretarse a sí mismo como si subiera al escenario a recoger... ¡El Balón de Oro! Todo ante la atenta mirada de su compañero y amigo Tchouameni, que se encontraba en el patio de butacas. Los tertulianos de El Chiringuito han visto las imágenes y no podían dar crédito a lo que estaban viendo sus ojos. "Enhorabuena a Kylian Mbappé por el premio porque va a ser el único premio que va a ganar!", fanfarroneaba Matías Palacios.

La última entrevista de Kylian Mbappé hablando de sí mismo

"Sin faltarte el respeto a nadie, aquellos que piensan que soy un jugador perfecto no tienen televisión porque creo que he demostrado que puedo hacer cosas estúpidas. Y estoy bien con eso, creo que es bueno. Nadie te conoce por completo a través de la televisión así que es difícil para alguien poder analizarte, por eso hay análisis que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Si me pides que yo juzgue a un actor del que sólo he visto películas en la tele o a un presentador del que sólo he visto en programas, quizás voy a dar una opinión completamente opuesta a lo que es esa persona, por eso no me gustaba, porque tengo la experiencia de ir detrás de la pantalla, así que sé lo que es. No puedo evitar que la gente tenga una opinión aunque a veces sea equivocada, pero son los avatares", señala el delantero francés del Real Madrid en una entrevista para 'Onze Mundial'.

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