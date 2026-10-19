Vitinha no teme a Lamine Yamal y reclama el Balón de Oro para un jugador del PSG: "Sería lo más justo"
El portugués vaticina una gran pelea por el balón en el centro del campo
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Vitinha ha comparecido junto a Luis Enrique en la sala de prensa del Paris Saint-Germain. El mediocentro portugués ha mostrado su ambición en la previa del partido ante el FC Barcelona, valorando la batalla que puede suceder en el centro del campo y si existe miedo al estado de forma de Lamine Yamal y cómo pararle. Del mismo modo, reclama el Balón de Oro para un jugador del PSG. A continuación, sus palabras.
¿Está en el mejor momento de su carrera?: "Sí, estoy en un buen momento individual. Pero no creo que jugar bien dependa solo de marcar goles, especialmente cuando eres centrocampista. Espero seguir en este buen momento también mañana».
¿Es una final anticipada?: "Creo que es demasiado pronto. Estamos en octubre y sabemos cómo pueden cambiar las cosas a lo largo de la temporada. La realidad de octubre no siempre es la misma que la de marzo. Será un gran partido, de los mejores que puedes jugar en este momento, entre dos grandes equipos de Europa, junto al Bayern. Tenemos muchas ganas de jugarlo y esperamos un encuentro muy interesante".
¿Cómo ve el momento de João Neves?: "No puedes encontrar una única explicación. Todos los jugadores tenemos momentos buenos y malos. Lo que intentamos es ser lo más constantes posible y que los momentos bajos no sean demasiado malos ni duren demasiado tiempo. Es algo que les sucede a uno, dos o tres jugadores, no durante toda la temporada. Como dice a menudo el entrenador, hay altibajos en el rendimiento. Espero que mañana todos estemos en nuestro mejor nivel".
¿Tiene miedo a Lamine Yamal?: "¿Miedo? No diría miedo. Es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo. Lo que está haciendo ahora es increíble y es un futbolista excepcional. Es interesante enfrentarse a jugadores así, pero no solo a él. Sé que es especial y diferente, pero hablar únicamente de Lamine cuando analizamos al Barça sería injusto. Nos enfrentamos a un gran equipo, con grandes individualidades por todas partes y, sobre todo, con un colectivo muy bueno".
¿Se siente algo especial ante un rival como el Barcelona?: "Como ocurrió con el Manchester City, es un gran partido. Es el tipo de encuentro que queremos jugar y del que disfrutamos mucho. Aunque no sea decisivo, forma parte de una fase de liga larga y son tres puntos más. Tenemos muchas ganas de jugar, demostrar nuestro nivel y comprobar también el nivel del Barça".
¿Cómo afrontará el duelo contra el centro del campo del Barça?: "Ya veremos qué es lo mejor tácticamente para enfrentarnos al Barça. Tienen un centro del campo extraordinario, con jugadores increíbles. Me gusta cómo juegan y lo que intentan hacer. Tenemos que encontrar la mejor manera de superar su presión. Contra el City lo hicimos muy bien, especialmente en la primera parte, y también es un equipo muy difícil de afrontar. A veces hay que jugar un poco más atrás, otras veces más arriba y también realizar permutas de posiciones. Ya veremos qué hacemos».
¿Qué papel tiene con João Neves para ayudarle a recuperar su mejor nivel?: "Creo que la respuesta es parecida a la anterior. Hay momentos mejores y otros peores. No digo que sea necesariamente su caso, pero la gente empieza a hablar en cuanto un jugador se pierde un partido. Es normal, forma parte de la competencia. Como decía Unai Emery cuando estaba aquí, tenemos muchos buenos jugadores y este verano hemos incorporado todavía más. El entrenador dice que Warren es titular y yo también considero titular a João Neves. Tenemos muchos jugadores preparados para jugar en cualquier momento. La competencia es sana y positiva para todos: nos mantiene alerta y nos obliga a dar siempre lo máximo".
¿Qué aporta Ousmane Dembélé en los grandes partidos, con balón y sin él?: "Hace tiempo que se ha convertido en uno de los líderes de este equipo. En los grandes partidos siempre ha estado ahí para nosotros. Lo que nos aporta, cómo nos ayuda y lo que nos da en este tipo de encuentros es único. Esperamos que mañana vuelva a hacernos vivir grandes emociones. No necesitamos elogiarlo más. Todos sabemos de lo que es capaz y espero que mañana vuelva a ofrecer un gran nivel".
¿Es el centro del campo del Barça el mejor del mundo?: "Será muy interesante ver quién consigue dominar el centro del campo y controlar más el partido. Si es que alguno puede hacerlo, porque los dos equipos querrán presionar cuando no tengan el balón. Cuando lo tengamos, ambos intentaremos controlar el encuentro. Pero es difícil cuando los dos equipos quieren ejercer esa presión. Ya veremos qué sucede mañana. En cualquier caso, será un gran partido, muy disputado, entre dos equipos excelentes y con centrocampistas de muchísimo nivel».
¿En qué ha mejorado más desde que llegó al PSG?: "Me siento diferente. Ha sido un camino largo: esta es mi quinta temporada aquí. Todavía me quedan cosas por mejorar. El entrenador me dice constantemente que debo progresar en muchos aspectos, y me alegro de que sea así. No destacaría un único aspecto. Diría que ha sido un camino muy bonito, aunque también difícil, y estoy orgulloso de recorrerlo. Todavía no ha terminado. Espero que siga así, con títulos colectivos importantes y también con un buen rendimiento individual».
¿Considera evidente que un futbolista del PSG debe ganar el Balón de Oro?: "Ya lo dije en rueda de prensa: creo que sería lo más justo que lo ganara un jugador del PSG, después de haber conquistado la Champions League. Pero es verdad que hay grandes futbolistas y muchos candidatos. Kylian, Lamine, Olise… Será difícil saber quién lo ganará. Para mí, lo más justo sería que se lo llevara un parisino».
¿Cómo se puede vencer a un Barça que quiere dominar el balón?: "Creo que será algo parecido a lo que vimos contra el Bayern. El Barça parece un equipo que quiere presionar constantemente y tener el balón. Nosotros también queremos tenerlo, pero solo hay uno, así que las matemáticas dicen que será difícil. Al principio, imagino un partido un poco loco, con ambos equipos intentando dominar la posesión y presionar al rival, lo que puede generar espacios. Después, a medida que avance el encuentro, quizá haya pequeñas pausas y baje algo el ritmo. Habrá que ver qué equipo consigue aprovechar mejor esos momentos".
¿Cómo puede el PSG mantenerse en la cima de Europa?: "Una de las claves es la competencia interna. Que el entrenador no te permita acomodarte, que te exija más y no te deje en tu zona de confort. También es importante tener grandes jugadores a tu lado que te obliguen a dar el máximo. De lo contrario, puedes quedarte fuera. Es muy difícil mantenerse tanto tiempo a este nivel. Ya hemos visto muchos ejemplos de equipos que no lo han conseguido durante años. Lo que estamos haciendo es complicado, pero seguimos adelante. Llevamos dos años y estamos en el tercero. Incluso diría que en el cuarto, porque aquella temporada en la que caímos en semifinales también fue una gran campaña. Nos quedamos sin la final por circunstancias. Así que sí, creo que una de las claves es, sobre todo, la exigencia del entrenador y la competencia que existe dentro del equipo".