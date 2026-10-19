Fran Fuentes 19 OCT 2026 - 15:23h.

Momentos de tensión durante la rueda de prensa del técnico asturiano

Dro Fernández genera conflicto en el PSG antes del FC Barcelona y el vestuario señala a Luis Enrique

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Luis Enrique Martínez compareció en sala de prensa este lunes, en la previa del partido del PSG frente al FC Barcelona. El entrenador del conjunto parisino, amén de dar las claves para parar a Lamine Yamal, dejó un enganchón con un periodista en el que debatía si este Paris Saint-Germain tenía más o menos 'ADN Barça' que el conjunto de Hansi Flick el año pasado.

En este sentido, le pidió en primer lugar al periodista que valorara él su pregunta: "Primero, para contestarte, ¿tú qué piensas de lo que dije en el pasado de quién tenía más ADN Barça? Aquella pregunta que se hizo en aquel momento, ¿acerté o fallé? Ah, no lo sabes. Pues entonces, yo no sé qué contestarte. Dilo alto, dilo alto", interpela Luis Enrique. ¿Acerté o fallé entonces en mi afirmación? Porque oye, sois tan buenos haciendo análisis... ¿Acerté o fallé en lo que dije? Uy, cómo te cuesta. Nada, ya está, déjalo estar. Me centro en la realidad", insiste.

Posteriormente, apostó por bajar el tono y volverse conciliador, recordando lo mucho que el FC Barcelona significa para él: "Soy socio del Barça, fui jugador y entrenador del club durante seis años: tres en el primer equipo y tres en el filial. Tengo una relación muy estrecha con Cataluña. Mi mujer y mis hijos son catalanes, y estoy muy vinculado al Barça. Pero soy el entrenador del PSG. Veo todos los partidos del Barcelona como aficionado, no como entrenador. Por casualidad, nos enfrentamos al Barça prácticamente todos los años. Al principio me costaba, pero ahora me he acostumbrado. Intento disfrutar al máximo de la experiencia de jugar contra un equipo único, que juega al fútbol de una manera parecida a nosotros y que tiene futbolistas de enorme calidad. Es un equipo deportivo, no se dedica a dar patadas y defiende unos valores que me gustan. Es el equipo que más se parece al PSG actual. Dicho esto, me encantaría ganar mañana, a pesar de todo lo que he dicho Mi espíritu competitivo es ese. Enfrentarme al club que más ha significado para mí durante mi carrera es una motivación enorme. Ahora me siento muy importante como parisino, disfruto mucho de esta experiencia y espero que ganemos mañana", sentenció.