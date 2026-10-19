Ángel Cotán 19 OCT 2026 - 07:41h.

Revelan lo que dijo el técnico del Real Betis

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Manuel Pellegrini estalló como nunca el pasado sábado en la sala de prensa de La Cartuja. Su Real Betis cayó con orgullo ante un FC Barcelona intratable en un partido que todo el mundo quería ver. El ida y vuelta fue constante hasta la expulsión que acabaría dinamitando el choque, aunque antes, el técnico verdiblanco no logró entender la decisión de anular el golazo de Giovani Lo Celso.

El preparador chileno no solo mostró su opinión ante los micrófonos, también sobre el césped de La Cartuja. Las cámaras de DAZN captaron al completo la denuncia de Manuel Pellegrini que hasta ahora nadie vio.

La denuncia de Manuel Pellegrini que no se vio

La secuencia inicia con una conversación entre Cucho Hernández, Pedri y Gerard Martín en la que el delantero verdiblanco expone su versión: "Está muy arriba, no salto". El zaguero culé no tardó en responder: "Yo creo que la puedes quitar porque... porque te da en la mano, ¿sabes?".

Fue entonces cuando las cámaras pusieron el foco en Manuel Pellegrini. El entrenador del Real Betis, indignado: "¡Anda ya! Anda ya, cómo vas a pitar una mano que está a cuarenta metros. Pero cómo vas a pitar una mano que está a cuarenta metros. Está a cuarenta metros".

El entrenador del Real Betis no dudó en mostrar su enfado

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha resaltado la "sensación de impotencia" que lo invade tras perder en casa contra el Barcelona por 2-5, un "resultado que no refleja el partido" y que se dio debido a "decisiones incomprensibles e inexplicables" de Ricardo de Burgos.

"Nos dejaron en inferioridad, anuló un gol de forma absurda porque la infracción sería a 30 metros de la jugada y no tiene ninguna incidencia en el gol. En el tercero, le ponen la bota a un jugador nuestro la altura de la cabeza. La expulsión es un provocación de Lamine Yamal. Sacó amarilla a uno y echó al otro", resumió Pellegrini.

El técnico santiaguino opinó que "fue un partido con mucha incidencias y faltas" por lo que es comprensible que "el árbitro estuviera acelerado" pero, en la acción del 2-2 anulado, "Cucho -Hernandez- va a parar con el pecho y le da el defensa del Barcelona y le pega en la mano. Es lo que provoca la infracción. Son incidencias que liquidan el espectáculo ante 70.000 personas".

Pellegrini alabó a dos "jugadores muy importantes, Ceballos y Lo Celso", que hoy jugaron su primer encuentro como titulares de la temporada y que fueron alineados con "la idea de tener más la pelota", algo que consiguió hasta que "la expulsión" de Facundo Bernal "desequilibró el partido".

El técnico bético se satisfizo por haber "logrado jugarle de igual a igual al Barcelona once contra once" porque competir "contra mejor equipo del torneo no es fácil" y sólo pudo "desequilibrar el partido con un hombre más".